نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتين الكوريات للعناية بالشعر وزيدي جمال شعرك سيصبح مفرود وناعم بدون بروتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك روتين الكوريات للعناية بالشعر الذي يُطلب منا باستمرار، وذلك لأن الكوريات يستخدمون أفضل المنتجات ولديهم ما يكفي من الخبرات التي تجعل شعرهم وبشرتهم في أبهى صورها، لذلك حاولنا البحث مراراً وتكراراً من أجل التعرف على أهم الروتينات التي يستخدمها الكوريات من أجل العناية بالشعر وسوف نوضح لك ذلك في مقالنا اليوم.

روتين الكوريات للعناية بالشعر

تتبع الكوريات روتين يومي من أجل العناية بالبشرة واتباع خطوات مدروسة ومرتبة كل يوم قبل النوم مما يصل بهم إلى نتائج هائلة في صحة الشعر، وهذا الروتين يكون:

تقشير فروة الرأس

يتم تقشير فروة الرأس أول شيء من أجل تنظيفها من أي قشور أو زيوت لم يمتصها الشعر، ويتم ذلك من خلال وضع المنتج المقشر على الشعر قبل غسله والتدليك به جيداً، ثم تركه لمدة 20 دقيقة.

تدليك فروة الرأس بالشامبو

إن تدليك فروة الرأس يساعد على تحفيزها ويمنحها الحيوية والنشاط ويحفز البصيلات أيضاً، ويتم ذلك من خلال وضع الشامبو الملائم لشعرك على فروة الرأس ثم القيام بتدليكها باستخدام أطراف الأصابع لمدة 3 دقائق.

تكييف الشعر

تكييف الشعر هو خطوة هامة من الروتين الكوري، وذلك من خلال وضع البلسم المعتادة عليه من بداية منتصف الشعر وحتى الأطراف، ويترك 5 دقائق.

قناع الشعر

إن قناع الشعر يعتبر من العلاجات المغذية والمفيدة للشعر. وهو خطوة هامة في خطوات روتين الشعر أيضاً. ويتم وضعه بعد غسل الشعر لمدة 10 دقائق، كما يستخدم مرة واحدة في الأسبوع.

تقوية فروة الرأس

بعد تنشيف الشعر تماماً يتم وضع منشط الشعر على فروة الرأس ويتم تركه ولا يتم غسيل الشعر. ومنشط الشعر يعمل على تحفيز وعناية الشعر وتنشيطه.

مصل فروة الرأس

إن مصل الرأس يكون له فوائد كبيرة. حيث يعمل على تنظيم دهون الشعر الزائدة ويعالج الشعر من الجفاف. وهو عبارة عن سيروم يوضع على الفروة ويفرك جيداً.

كان ذلك روتين الكوريات للعناية بالشعر المطلوب منا. يمكنك اتباع هذا الروتين من أجل العناية بشعرك ويمكنك الاستغناء عن خطوة أو اثنين إذا كنت لا تحتاجي إليهم. ونتمنى أن نكون استطعنا افادتك من أجل شعر صحي أكثر.