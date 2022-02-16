“هتعمليها كل يوم” أسرار عمل كيكة البسبوسة الذهبية في المنزل بمذاق أحلى من الحلواني

كيكة البسبوسة أو كما تسمى كيكة الرواني هي من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث الطعم المميز وتعتبر وجبة إفطار خفيفة وتحتوي على قيمة غذائية عالية، ويبحث الكثير من السيدات على أسهل طريقة لعمل هذه الوصفة، كما أنها لا تستهلك كثير من الوقت، لذلك قد نتعرف معكم على الطريقة والمكونات من خلال هذا المقال في سهولة ويسر.

أسرار عمل كيكة البسبوسة الذهبية

يمكنك عمل كيكة البسبوسة الشهية من خلال المكونات التي يتم عرضها في السطور التالية، وهي من الحلويات اللذيذة المميزة التي يقبل عليها الكثير، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

كوب كبير من الدقيق.

ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كبير من دقيق السميد.

مقدار كوب من الزبادي.

كوب كبير من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل ألذ كيكة البسبوسة؛ حيث الطعم والمذاق اللذيذ تحضر في أقل وقت وبدون تكاليف، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وخطواتها كالتالي:

نحضر وعاء مناسب ونضع به كلا من السكر والبيض ونخلطهم جيدا.

ثم يضاف إلى الخليط السابق الزيت والسكر ونقلبهم جيدا حتى تذوب المكونات.

نضع فوق الخليط دقيق السميد وجوز الهند ونقلبهم جيدا.

بعدها يتم إضافة البيكنج بودر والفانيليا والدقيق ونخلطهم مرة أخرى حتى نحصل على خليط متجانس ومتماسك.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت من جميع الجهات.

نضع الخليط في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة تقريبا.

ثم يتم خفض الحرارة 180 درجة وتترك نصف ساعة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي.

بعد خروج الصينية من الفرن تسقى بالشربات فورا ويمكنك تزينها بجوز الهند على الوجه.

طريقة عمل الشربات

يمكنك عمل الشربات بسهولة من خلال مكونات بسيطة وسهلة وبدون وقت ولا مجهود، وهذا لإضافة المذاق اللذيذ كيك البسبوسة، وهي من خلال الخطوات التالية: