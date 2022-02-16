لأحلى بروستد مقرمش.. تتبيلة كنتاكي الأصلية سيسألكِ الجميع عن سر الخلطة الرهيبة

تعتبر تتبيلة كنتاكي الأصلية من الطرق التي تبحث عنها الأمهات لعمل وجبة كنتاكي في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج حتى تضمن وجبة نظيفة مضمونة المصدر لأولادها، وتقوم الأمهات بالبحث عن وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها متوفرة لديها، ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بعرض عدة خلطات متنوعة لعمل وجبة كنتاكي الشهية اللذيذة بتكلفة قليلة لأطفالك.

تتبيلة كنتاكي الأصلية

يمكنك عمل وجبة فراخ كنتاكي اللذيذة لأسرتك في منزلك، ويمكن عملها بنفس التتبيلة السرية لدجاج كنتاكي والنكهة التي إعتاد الأطفال على تناولها بطريقة سهلة.

دبابيس كنتاكي

يمكن عمل دبابيس الفراخ المقرمشة في منزلك لأطفالك بكل سهولة بالطريقة التالية:

المكونات:

عدد 4 من دبابيس الفراخ.

2 كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من نشا الذرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

وملعقة صغيرة من الكركم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

وملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

كوب كبير من الماء.

زيت غزير للقلي.

الطريقة:

أولا قومي بعمل فتحات في دبابيس الفراخ.

بعد ذلك في وعاء ضعي نصف كمية الدقيق والنشا وجميع التوابل.

ثم قومي بإضافة الماء بالتدريج حتى تحصلي على قوام ثقيل.

بعد ذلك ضعي دبابيس الفراخ في الخليط لمدة ساعة في الثلاجة.

ثم في وعاء ضعي باقي كمية المكونات الجافة.

بعد ذلك ضعي دبابيس الفراخ في الدقيق المتبل.

ثم ضعي الدبابيس في زيت غزير ساخن.

بعد ذلك قومي بتهدئة النار لمدة 10 دقائق لحين نضجها تماماً.

ثم تقدم مع بطاطس مقلية وسلطة كول سلو.

دجاج ستربس كنتاكي

يعد ستربس من الوجبات المفضلة لدى الأطفال والكبار، والتي يمكن عملها بالطريقة التالية:

المكونات:

نصف كيلو من صدور الفراخ.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

وملعقة صغيرة من البصل البودرة.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من نشا الذرة.

ونصف كوب من الماء.

الطريقة:

أولا قومي بتقطيع صدور الدجاج قطع طولية سميكة.

بعد ذلك ضعي نصف الدقيق مع النشا والتتبيلة والماء.

ثم بعد ذلك قومي بخلطهم للحصول على عجينة سائلة.

بعد ذلك قومي بخلطهم للحصول على عجينة سائلة. بعد ذلك ضعي قطع الدجاج فيها لمدة نصف ساعة.

ثم في طبق ضعي باقي كمية الدقيق والنشا والتوابل.

بعد ذلك ضعي قطع الدجاج بالخليط في الدقيق.

ثم بعد ذلك ضعي الدجاج في زيت غزير ساخن لمدة 4 دقائق حتى الحصول على لون ذهبي.

بعد ذلك ضعي الدجاج في زيت غزير ساخن لمدة 4 دقائق حتى الحصول على لون ذهبي. و تقدم مع سلطة وبطاطس مقلية ومكرونة.

وفي ختام هذا المقال نكون قد قمنا بعرض طريقة عمل تتبيلة كنتاكي الأصلية التي يعشقها الصغار والكبار، وبدلاً من شرائها من الخارج يمكنك عملها بسهولة لأسرتك، بالإضافة إلى ذلك عرضنا طريقة عمل دبابيس الفراخ على طريقة كنتاكي، وأيضاً طريقة دجاج ستربس كنتاكي بمكونات بسيطة وسهلة وتنجز في مطبخك.