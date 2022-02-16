بالتتبيلة السرية حضري فراخ كنتاكي بكل سهولة من خلال مكونات وخطوات بسيطة

يجب أن نشير في البداية أن الفراخ الكنتاكي تعتبر من الوصفات الرئيسية التي يتم تحضيرها وإضافتها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة، كما يجب الإشارة أن الدجاج يعتبر من الوصفات التي يتم تحضيرها بالعديد من الأشخاص والوصفات المختلفة، وخلال السطور القادمة سوف نقدم بكم طريقة عمل الفراخ الكنتاكي التي تعتبر من الأكلات التي يرغب جميع الأشخاص سواء كان كبار أو صغار بتناولها دائما، لذلك ترغب جميع ربات البيوت من معرفة الطريقة الصحيحة من أجل عمل الفراخ الكنتاكي في المنزل مثل المطاعم والمحلات، حيث يحب الكثير تناول الدجاج على الغذاء نظرا أنه يحتوي على العديد من الفوائد الرائعة ومن أشهر الأنواع الدجاج هو دجاج الكنتاكي المشهور في جميع أنحاء العالم، لذلك تابعوا معانا طريقة عمله بطريقة سهلة ولذيذة.

بالتتبيلة السرية حضري فراخ كنتاكي

بالطبع يمكنكم تحضير الفراخ الكنتاكي بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

دجاجة كاملة مقطعة.

ستة ملاعق كبيرة من الملح.

كأس ونصف من الطحين.

ربع كأس من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من الزعتر الناشف.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الأسود.

بيضتان.

نصف كأس من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخلّ.

كمية من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الفراخ الكنتاكي

من الوجبات التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة فهي من الوجبات اللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص يمكنكم عملها من خلال الخطوات الآتية: