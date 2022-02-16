بدون فرن.. الخبز الطري اللذيذ أحلى من المخابز وأوفر وتسويتة بحيلة عبقرية

كثيراً منا يحتاج إلى المزيد من الخبز، وذلك لزيادة عدد الأسرة عن كمية الخبز التي يتم شراؤها، ولتوفير الأموال تبحث الأمهات عن طريقة عمل الخبز الطري، وإليك من خلال متابعة المقال طريقة عمله بأبسط الطرق، بمجموعة من المكونات التي لا غنى عنها في منزلك، قومي بتحضير المكونات فوراً وحضريه لأسرتك.

الخبز الطري

فوراً قومي بإعداد الخبز الذي يفضله الجميع حيث يمكنك عمله بسهولة، واجعلي العيش طري جداً تابعي المكونات والطريقة فيما يلي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

كيس من الخميرة الفورية.

أربع ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوبان من الماء الفاتر.

أربع ملاعق من زيت الطعام أو زيت الذرة.

طريقة عمل رغيف الخبز

احضري بولة عميقة وضعي بها الدقيق الأبيض.

بعد ذلك أضيفي إليها ملح الطعام.

ثم ضعي عليها زيت الذرة، وقلبيها جيداً.

في كوب زجاجي ضعي ربع كوب من الماء الدافئ.

بعد ذلك أضيفي إليه السكر.

ثم قومي بوضع الخميرة الفورية.

بعد ذلك قلبيهم جيداً، ثم قومي بتغطية الكوب الزجاجي.

ثم انتظري لمدة ربع ساعة، وضعي الكوب الزجاجي في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه.

بعد ذلك بعد التأكد من خمر الخميرة اسكبيها على المكونات الجافة.

ثم قلبي جيداً، ثم قومي بسكب الماء الدافئ تدريجياً، واستمري في العجن حتى يصبح لديك عجينة لينة ولا تلتصق بيديك إلا قليلاً.

بعد ذلك قومي بتغطية العجينة في البولة وضعيها في مكان دافئ لمدة ساعتين.

ثم بعد أن يتضاعف حجم العجينة رشي المزيد من الدقيق على الرخام.

بعد ذلك قطعي العجين إلى عدة كور.

ثم اتركيهم لمدة ساعة، ثم قومي بفرد كل كرة منهم.

واتركيها لدقائق معدودة.

ثم سخني طاسة جيداً.

بعد ذلك ضعي العيش بها، واجعلي النار هادئة، يمكنكِ أيضاً استخدام مصفاة البطاطس الشبك.

ثم انتظري حتى ينضج الخبز وقومي بقلبه على الوجه الآخر.

بعد ذلك أنهى كل كمية العجين المتوفرة لديك.

ثم احفظي العيش في أكياس بعد أن يبرد تماماً حتى لا يصبح مثل العجين.

في نهاية المقال فقد تحدثنا عن طريقة عمل الخبز الطري اللذيذ بمكونات لا غنى عنها في كل مطبخ، فقومي بعمله بيديك واضمني نظافة المكونات، ونظافة الصانع، يمكنك حشو العيش بأي حشو يحبها أولادك.