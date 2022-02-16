نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإطلالة شديدة الجاذبية.. وصفة يابانية لتبييض البشرة لن تحتاجي للمكياج بعد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائماً ما نجد أن الشعب الياباني يمتاز بالبشرة ناصعة البياض، لذلك نبحث باستمرار عن وصفة يابانية لتبييض الوجه، حيث يمتاز اليابانيين بعمل الوصفات الرائعة التي لا مثيل لها، حيث أنها من المواد الطبيعية وذلك بدلاً من استخدام مواد التجميل باهظة الثمن، والتي تعمل على الضرر بالبشرة، وإليك أفضل الوصفات من خلال المقال.

وصفة يابانية لتبييض البشرة

إليك أفضل الوصفات اليابانية التي سوف تخلصك من الجلد الميت ببشرتك، وتجعل وجهك ناصع البياض.

خلطة فورية لتفتيح الوجه

يحتوي الشاي على مواد تجعله قادراً على تفتيح البشرة بأقصى سرعة، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من السكر أو الملح حسب المفضل لك.

عدد 2 كيس من الشاي الأحمر.

الطريقة:

في طبق صغير قومي بفك أكياس الشاي، وضعيها في الطبق.

بعد ذلك اخلطي معهم السكر أو الملح.

ثم أضيفي إليهم ماء الورد.

بعد ذلك قلبي المكونات جيداً، وضعي الخليط على وجهك.

ثم انتظري حتى يجف الخليط وافركيه بيدك، ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.

بعد ذلك استخدمي مرطب خاص بك.

ثم كرري الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع.

أسرع قناع لتبييض الوجه في دقائق

يحتوي الأرز الفيتامينات المغذية للبشرة، كما يعمل على تفتيحها، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

نصف كوب من الأرز الأبيض.

كوب كبير من الماء.

وعاء من المعدن.

بخاخ من الزجاج.

ليفة خشنة أو ليفة مغربية.

طريقة التحضير:

أولا قومي بإحضار الوعاء وضعي به الماء.

بعد ذلك أضيفي الأرز الأبيض إلى الماء، وانتظري لمدة نصف ساعة.

ثم قلبي الخليط بعد التأكد من مرور الوقت المذكور حتى تصبح المياه لونها أبيض.

بعد ذلك صفي الأرز من الماء، وخذي المياه ضعيها في البخاخ.

ثم اغسلي وجهك بماء دافئ أو ساخن قليلاً.

بعد ذلك قومي برش الماء على وجهك أو جسمك.

ثم انتظري ربع ساعة، ثم دلكي جسمك باستخدام ليفة.

بعد ذلك اغسلي جسمك بماء دافئ وكرري الخلطة يومياً.

في نهاية المقال فقد قمنا بمناقشة وصفة يابانية لتبييض البشرة، حيث أن الكثير من الفتيات يريدون تفتيح بشرتهن، فقمنا بعرض وصفة ماء الأرز لتفتيح البشرة، ووصفة أكياس الشاي، استخدمي كلاً من الوصفتين واستمتعي ببشرة بيضاء كالحليب.