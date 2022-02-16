نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للصلع.. وصفة لإنبات الشعر من الأمام وفي الفراغات للنساء والرجال لنتائج مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الفتيات يعانين من تساقط شعورهن وخاصةً من الأمام، لذلك تبحثن عن وصفة لإنبات الشعر من الأمام وذلك دون عناء ودون تكلفة، حيث أن المواد التجميلية من كريمات التي تعمل على إنبات الشعر تعد باهظة الثمن، وإليك طريقة عمل الوصفة بكل سهولة، ومكونات لديك في منزلك، عليك اتباع الخطوات بالترتيب حتى الحصول على نتيجة جيدة.

وصفة لإنبات الشعر من الأمام

يمكنك استخدام وصفة من أسهل الوصفات التي تعمل على ترطيب، وتطويل الشعر.

ماسك زيت الكافور لإنبات الشعر

استخدمي هذا الماسك البسيط باستخدام المكونات التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الكافور.

وملعقتان كبيرتان من اللبن الرايب.

ست قطرات من زيت الجوجوبا.

طريقة تحضير الوصفة

أولا قومي بوضع زيت الكافور في علبة صغيرة.

بعد ذلك أضيفي إليها زيت الجوجوبا.

ثم قومي بوضع اللبن الرايب، وقلبي المكونات جيداً.

بعد ذلك اغسلي شعرك بماء دافئ.

ثم ضعي الخليط على شعرك، وغطيه لمدة ساعة.

بعد ذلك أزيلي الغطاء واغسلي شعرك جيداً بالماء، والشامبو الخاص بك.

ثم كرري الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى الحصول على نتيجة سريعة.

لإنبات الشعر في الجبهة

إليك أسهل طريقة لإنبات الشعر بالمكونات التالية:

المكونات

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

وثلاث ملاعق من زيت الخروع.

الطريقة

أولا قلبي زيت جوز الهند مع زيت الخروع.

بعد ذلك قومي بتمشيط شعرك جيداً حتى تتنشط الدورة الدموية بفروة رأسك.

ثم ضعي الزيت على فروة رأسك، ودلكيها جيداً.

بعد ذلك اتركي الزيوت على شعرك لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً.

كرري الوصفة مرة يومياً.

فوائد البصل للشعر الخفيف

يعتبر البصل من المواد التي تفيد الشعر وتطوله وتساعد على إنباته لاحتوائه على الفيتامينات اللازمة للشعر، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

حبة صغيرة من البصل ويفضل البصل الأحمر.

قطعة من القطن الطبي.

الشامبو الخاص بك.

طريقة التحضير

أولا افرمي البصلة جيداً في الكبة.

بعد ذلك خذي الماء الموجود بها بعد تصفيتها.

ثم بللي القطنة الطبية بماء البصل وضعيها على الأماكن المتساقط منها الشعر.

بعد ذلك انتظري نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو والبلسم.

كرري الوصفة مرة كل يومين.

في النهاية قد نكون تحدثنا عن وصفة لإنبات الشعر من الأمام، حيث قمنا بعرض مجموعة من الوصفات مثل وصفة البصل البسيطة، وصفة زيت الخروع، وصفة زيت الكافور، عليك اتباع الوصفات في مواعيدها، واحصلي على شعر كثيف.