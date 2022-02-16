انجح واحسن طريقة لعمل شوربة العدس بخطوات سهلة وسريعة وبإمكانيات بسيطة

شوربة العدس من أهم الأكلات المفيدة التي يحبها الكثير ويتم تناولها بشكل كبير في فصل الشتاء، ويرجع ذلك لقدرتها في تدفئة الجسم ومنح الطاقة والنشاط، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة جدًا للجسم، ويعتبر من الأكلات الاقتصادية التي يتم تجهيزها بدون تكاليف كبيرة، ولكل من تريد معرفة طريقة عمل شوربة العدس بشكل مميز يمكنكم التعرف عليها من خلال متابعة هذا المقال.

طريقة عمل شوربة العدس بطعم مميز

في فصل الشتاء يزداد البحث بشكل كبير عن طريقة عمل شوربة العدس اللذيذة، وذلك قد يرجع لجمال طعمها بشكل كبير، وقدرته الفعالة على تدفئه الجسم بشكل كبير، وفوائده المختلفة للجسم فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المتنوعة، والان سوف نتعرف على طريق عمل شوربة العدس بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

للحصول على شوربة عدس لذيذة يتم استخدام بعض المكونات البسيط، وبخطوات سهلة التحضير وهي كالآتي:

مكونات عمل شوربة العدس

عدد اثنين من الجزر متوسط الحجم.

كوب ونصف من العدس الأصفر.

بصلة متوسطة الحجم.

حبة واحدة من الطماطم.

ربع كوب من المكرونة الشعرية.

فصين من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الاسود.

رشة من الكمون بسيطة.

طريقة التحضير