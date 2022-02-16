تحضير طبق الباذنجان المقلي بتتبيلة الفلفل والثوم صحي ولذيذ

يعتبر تناول الخضراوات من الأشياء المفيدة التي يحتاجها الجسم من الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها للاستفادة منها من أمثلة الباذنجان والبطاطس والفلفل وغيرهم من الخضراوات التي تعتبر متوفرة في جميع الأماكن، ويتم تحضير وجبات اقتصادية من الخضراوات مثل وجبة الباذنجان المقلي بالثوم والخضراوات الأخرى التي تعتبر مميزة ومحببة لدى الكثير من الأفراد وتعتبر تلك الوجبات من الأشياء التي يتم تحضيرها باستمرار في الحياة اليومية خاصة في وجبة العشاء والافطار ويمكن تحضير طبق الباذنجان بالفلفل والخضراوات بجانب الوجبات الرئيسية مثل أحد المقابلات فهو يعطي شهية وقابلية على الطعام بشكل كبير بالإضافة إلي أن وجبات الباذنجان مفيدة وصحية ومناسبة لكافة الأوقات وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الباذنجان بالفلفل والثوم

مكونات التحضير:

ثلاث ثمرات كبيرة من الباذنجان الأسود.

نصف كأس من الخل.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

اثنين من ثمرة الفلفل.

ثلاث فصوص ثوم كبيرة.

زيت نقي للقلي.

طريقة التحضير:

إذا كنت ترغب في تحضير طبق من الباذنجان الشهي لا بد من تقشير الباذنجان ثم تقطيعه إلى حلقات دائرية سميكة ورش ملعقة من الملح على الباذنجان. تحضير مقلاة واسعة ووضع فيها مقدار مناسب من الزيت ونتركه حتى يسخن جيداً ثم إضافة شرائح الباذنجان بحيث يتم قلي الشرائح جيداً، ثم إخراجه من المقلاة ووضعه على أوراق المطبخ. نقوم بتجهيز الفلفل مع الثوم ووضعهم فى مفرمة الطعام حتى يتم خلطهم بشكل جيد وتصبح المكونات ناعمة بالإضافة إلى الخل. في كمية الخل المتبقية نقوم بوضعها في طبق واسع ووضع فيها شرائح الباذنجان ثم اخراجها مره أخرى. بعد ذلك نقوم بوضع الباذنجان في أطباق التقديم ثم نقوم بوضع التبيلة التي تم تحضيرها من الثوم والفلفل على الباذنجان. أصبح الباذنجان جاهزاً للتقديم ويمكن تحضيره في وجبة على مائدة الإفطار أو بجانب الوجبات الرئيسية مثل الأسماك.

فوائد الباذنجان: