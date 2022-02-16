بيتي فور العيد.. أنجح وصفة هتجربوها وسر القوام الدايب مش هتشتروه من بره تاني

طريقة عمل البيتي فور نقدمه إليكم متابعينا على موقع ثقفني حيث يعد البيتي فور أحد المعجنات اللذيذة والتي يحبها الكبار والصغار، ويتم تناولها بكثرة على الفطور و مع المشروبات الباردة والساخنة، ويتم تحضير البيتي فور في الكثير من المناسبات والأفراح والأعياد وخاصة عيد الفطر وعيد الأضحى، يتم تحضيرها دائما بجانب الكعك والبسكويت والغريبة والسابليه، وعادة ما نجد سعر البيتي فور باهظ الثمن لذلك سوف نقدم إليكم طريقة تحضيره في البيت بمكونات سهلة و بسيطة وموجودة داخل كل مطبخ، فقط اتبعي الخطوات التالية لتحصلي على بيتي فور ناعم ولذيذ.

طريقة عمل البيتي فور الناعم في البيت

المكونات:

كوبان من الدقيق .

رشه صغيرة من الملح.

كوب من الزبدة اللينة.

نصف كوب من السكر البودر.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

للتزيين مكسرات مجروشه، وشوكولاته مذابة.

خطوات تحضير البيتي فور في البيت