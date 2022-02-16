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عمر شويل - جدة بيتي فور العيد.. أنجح وصفة هتجربوها وسر القوام الدايب مش هتشتروه من بره تاني - ثقفني
طريقة عمل البيتي فور نقدمه إليكم متابعينا على موقع ثقفني حيث يعد البيتي فور أحد المعجنات اللذيذة والتي يحبها الكبار والصغار، ويتم تناولها بكثرة على الفطور و مع المشروبات الباردة والساخنة، ويتم تحضير البيتي فور في الكثير من المناسبات والأفراح والأعياد وخاصة عيد الفطر وعيد الأضحى، يتم تحضيرها دائما بجانب الكعك والبسكويت والغريبة والسابليه، وعادة ما نجد سعر البيتي فور باهظ الثمن لذلك سوف نقدم إليكم طريقة تحضيره في البيت بمكونات سهلة و بسيطة وموجودة داخل كل مطبخ، فقط اتبعي الخطوات التالية لتحصلي على بيتي فور ناعم ولذيذ.
طريقة عمل البيتي فور الناعم في البيت
المكونات:
- كوبان من الدقيق .
- رشه صغيرة من الملح.
- كوب من الزبدة اللينة.
- نصف كوب من السكر البودر.
- بيضة واحدة.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- ثلاث ملاعق من الكاكاو.
- للتزيين مكسرات مجروشه، وشوكولاته مذابة.
خطوات تحضير البيتي فور في البيت
- أولا قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة واحضري صواني خبز البيتي فور وتكون قصيرة الحافة.
- احضري وعاء عميق وضعي فيه الدقيق والملح وقلبي المكونات جيدا حتى تتجانس.
- في المضرب الكهربائي وضعي الزبدة والسكر واخفقيهم على درجة سرعة عالية حتى يصبح الخليط كريمي.
- بعد ذلك أضيفي إليه البيض والفانيليا واستمري في الخفق.
- في النهاية يتم إضافة الدقيق والملح حتى نحصل على عجينة لينة وطرية.
- قومي بوضع عجينة البيتي فور في الكيس المحضر للتشكيل وابدئي في تشكيل قطع البيتي فور في الصينية.
- ويراعى أن توضع ورقة من الزبدة بداخل الصينية حتى لا يلتصق بها واتركي بينهم مسافات حتى لا يلتصق ببعضهم البعض.
- يمكنك إضافة ثلاث ملاعق من الكاكاو على العجينة لتحصلي على بيتي فور بالشوكولاته.
- قومي بإدخال البيتي فور في الرف الأوسط من الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك يتم أخذ البيتي فور من الصينية بعد أن يبرد تماما كي لا ينكسر.
- ضعي قطع البيتي فور في الشيكولاته المذابة، ثم ضعي عليه بعض المكسرات المجروشة المتوفرة لديكي.
- وهذه كانت أسهل طريقة لعمل البيتي فور الدايب في البيت.
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