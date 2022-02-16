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عمر شويل - جدة الغريبة الأصلية علي طريقة الحلواني المصري رهيبة من أول مرة.. مش هتصدقوا النتيجة - ثقفني
طريقة عمل الغريبة هذا النوع من الحلوي مناسب للاحتفالات والمناسبات وهي من أشهر أنواع الحلوي التي تقدم في الأعياد، ولهذا يجب أن تقومي بإعدادها في المنزل لأنها تكون مكلفة جدا عند شرائها ولهذا سوف نقدم لكي طريقة سهلة سوف تساعدك في إعداد عجينة الغريبة الناجحة التي توفر لكي المال كما أنها سوف تجعل أطفالك سعداء ويشعرون بالعيد عندما يصنعونها معكي، وفيما يلي سوف نعرض لكم طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت بمقادير ناجحة وبتكلفة بسيطة لا تذكر.
طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت
المكونات:
- كوب من السمنة.
- اتنين كوب دقيق.
- كوب سكر بودرة.
- صفار ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة ماء ورد.
- كوب نشا.
- ملعقة بكينج بودر.
- شربات.
خطوات تحضير الغريبة الناعمة والدايبة
- اخفقي الزبدة باستخدام المضرب الكهربائي، ثم ضعي إليه السكر واخفقيهم سويا على سرعة متوسطة.
- عندما تحصلي على خليط فاتح اللون وهش القوام، ضعي عليه صفار البيض واخفقيهم مرة أخرى جيدا.
- ضيفي الدقيق والنشا والبيكنج بودر ثم قلبيهم بالمضرب اليدوي أفضل.
- بعد الحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة، غطيها واتركيها جانباً حتى تهدأ لمدة ثلث ساعة.
- قومي بتشكيل العجينة إلى أشكال الغريبة الجذابة، يمكن عمل فجوه فى أعلى الغريبة من الأعلى لحشوها بالمربي عندما تنضج، أو يمكن وضع بعض حبات السوداني أو اللوز، أو البندق والكاجو، أو بعض حلوى الخرز الملون والذي يتم شرائه من الحلواني.
- احضري صينية بها ورقة زبدة ثم رصي بها قطع الغريبة مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة وأخري.
- اخبزي الغريبة على درجة حرارة مائة وسبعين ويجب أن يكون الفرن ساخن قبل وضع الصينية.
- تستغرق مدة الطهي حوالي أثني عشر دقيقة أو أقل.
- عندما تتشقق الغريبة فإنها تكون نضجت بشكل جيد.
- اتركيها حتي تبرد ثم ضعيها في أطباق التقديم ورشي عليها السكر البودرة.
- يمكنك وضعها في الشربات وحركيها بهدوء حتي لا تتكسر.
- يمكنك استخدام هذه الطريقة لإعداد غريبة الشكولاتة ولكنك سوف تضيفي إلى المكونات كاكاو خام، كما يمكن عمل النوعين معا لتقديم ألذ وأطعم حلوي سوف يحبها أولادك كثيرا.
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