سلطة السيزر الغنية بالفوائد الصحية بقطع الدجاج والمايونيز اللذيذة

تعتبر السلطة من الأشياء المهمة بالنسبة لكثير من الأفراد في جميع الوجبات بداية من وجبة الإفطار حتى العشاء فهي مهمة ويمكن استبدال أحد المقبلات بالسلطة لذلك يتم تحضيرها باستمرار ولكن يوجد هناك أنواع متعددة من السلطات مثل سلطة السيزر بالمايونيز والجبن التي تعتبر أشهر أصناف السلطة حول العالم وقد ظهرت سلطة السيزر لأول مرة في الدول الأوروبية ومن ثم انتشرت سريعاً نظراً لمذاقها الشهي المحبب الذي يمكن الإقبال عليه منذ تناولها لأول مرة وفي حالة الإصابة بأمراض المعدة تعتبر تلك السلطة مفيدة ولا يؤثر على الجهاز الهضمي ويرغب الكثير من الأفراد بتحضير سلطة السيزر بجانب الكثير من الوجبات خاصةً وجبات المشويات واللحوم وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة السطور التالية.

طريقة تحضير سلطة السيزر بالمايونيز

مكونات التحضير:

ثمرة كبيرة من الخس.

نصف كأس من المايونيز.

نصف كأس من الزيت الزيتون.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع كأس من الجبن المبشور.

عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

واحد من صدور الدجاج المقطع مربعات.

ثلاث فصوص متوسطة من الثوم.

حبات من الطماطم المجففة.

طريقة التحضير:

اولا نقوم بغسل الخس جيداً ثم ووضعه في وعاء واسع بالإضافة إلى قطع لحم الدجاج الناضج التي تم تجهيزها ثم نتركها جانباً. في تلك الخطوة نقوم بالاتجاه إلى تحضير الصوص عن طريق مزج مكون الجبن المبشور قطرات من عصير الليمون الحامض. في تلك الخطوة نقوم بإضافة التوابل من الفلفل الأسود والثوم بعد هرسه وزيت الزيتون، بعد ذلك يتم خلط المكونات باستخدام مضرب يدوي أو ملعقة ثم يتم تقليبهم بحيث عدم تكون التكتلات. وجه الصوص الذي تم تحضيره على المكونات السابقه من الخس والدجاج ثم إضافة قطع التوست أعلى الطبق وتزيينه وهكذا أصبحت السلطة جاهزة للتقديم.

فوائد سلطة السيزر:

تزداد أهمية سلطة السيزر لاحتوائها على الكثير من المكونات المفيدة والغنية بالألياف التي يحتاجها الجسم من أمثلة عنصر البروتين المتوفر في قطعة دجاج بالإضافة إلى الفيتامين المتوفر في الخس وبدلاً من شرائها من المطاعم يمكنك تحضيرها بشكل صحي ولذيذ في المنزل عن طريق الخطوات السابقة.