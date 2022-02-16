طريقة عمل لقيمات الشوفان المشبعة بجوز الهند في البيت

تعد لقيمات الشوفان الصحية بجوز الهند من الحلويات التى تقدم في المناسبات المختلفة وتتسم بمذاق شهي ورائحة طيبة، وكما أنها تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار وذلك لأنها تمتلك الكثير من الفوائد المتعددة لاحتوائها على الشوفان لانه يمد الجسم بالطاقة الازمة بالإضافة إلى ذلك يساعد الشوفان على إنقاص الوزن وتعزيز صحه القلب ويحتوي أيضا على المعادن الضرورية لصحة الجسم، وكما تتميز لقيمات الشوفان اللذيذة بنكهة جوز الهند بسهولة تحضيرها وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل لقيمات الشوفان بجوز الهند وبطريقة سهلة وشهية أيضا في المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة عمل لقيمات الشوفان بجوز الهند

المكونات:

كوب كبير من الشوفان المفتت .

كوب كبير من اللوز المفروم .

نصف كوب من جوز الهند الناعم .

نصف كوب من عجوة التمر .

ثلث كوب من زبدة الفول السوداني .

ربع كوب من العسل .

ربع كوب من الماء .

نصف ملعقة من القرفة .

نصف ملعقة من الفانيليا السائلة .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

أثنين ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحون .

كوب إلا ‫ ربع ‬ من الشوفان الكامل .

نصف كوب من جوز الهند .

طريقة التحضير :