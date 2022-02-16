الارشيف / صحة

أسرع وأسهل طريقة لتحضير الباذنجان المخلل و سر الدقة مثل المطاعم

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأسهل طريقة لتحضير الباذنجان المخلل و سر الدقة مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع وأسهل طريقة لتحضير الباذنجان المخلل و سر الدقة مثل المطاعم - ثقفني

الباذنجان المخلل يعد من أشهر المقبلات و المخللات التي يتم تقديمها بجانب الأطعمة بالأخص في وجبة الغذاء، كما أنه يقدم وحدة بدون إضافات و يكون شهب جدًا، فهو يتميز برائحته وطعمه المميز جدا و المختلفة عن كل الأطعمة الأخرى، فهو لعشاق الباذنجان فهو من المخللات المغذية لأن مكونه الأساسي الباذنجان و الثوم وكلتا المكونين يحتوي على العديد من الفوائد، ولكن له طريقة خاصة في تحضيرها لكي تحصلي عليه مظبوط و شهي مثل المطاعم، وسنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز سر دقة الباذنجان المخلل و رائحتة المميزة جداً.

مقادير الباذنجان المخلل

يحتاج الباذنجان المخلل إلى تتبيلة ودقة خاصة في تحضيره وسنقدم لكم مكونات تحضيره وهي:

  • نصف كيلو من الباذنجان العروس الصغير (الأسود أو الأبيض).
  • 5 معالق كبيرة من الثوم المفروم.
  • نصف كوب من الخل الأبيض.
  • ربع كيلو من الفلفل الأخضر الحار أو الفلفل رومي حسب الرغبة.
  • نصف كوب من عصير الليمون.
  • 2 ملعقة كبيرة من الملح.
  • ملعقة كبيرة من الكمون.
  • ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل

  • في البداية نقوم بتنظيف الباذنجان العروس جيداً بالماء، ونقوم بتقطيع رأس الباذنجان.
  • بعد ذلك نقوم بوضع إناء كبير على نار مرتفعة ونملئ منتصفه بالماء نتركه حتى تغلي الماء.
  • ثم نقوم بإضافة ملعقة من الملح ونضع كمية الباذنجان ونضع عليها طبق ثقيل لكى لا يرتفع الباذنجان على سطح الماء.
  • نترك الباذنجان يسلق ¾ سلقة فقط لا تقومي بسلقة تماما، لكى يتشرب من الدقة ويكمل تسويته بها.
  • بعد ذلك نقوم بتحضير الدقة نأتي بالكبة او في الخلاط الكهربائي و نقوم بوضع الفلفل الأحمر الحار او الرومي ونقطعه مكعبات متوسطة الحجم لكى يسهل فرمه.
  • ثم نضيف عصير الليمون و الخل الأبيض و الكمون و الفلفل الأسود و الكزبرة.
  • نضرب كافة هذه المكونات مع بعضهم في الكبة حتى تحصلين على قوام ناعم ويتم فرم الفلفل.
  • صفي الباذنجان المسلوق واتركيه حتى يبرد.
  • نأتي بالباذنجان و نقوم بعمل فتحة من أحد جوانب حبة الباذنجان لكى يتم وضع بداخلها.
  • بعد ذلك نقوم بحشو الباذنجان بالدقة التي قمنا بتحضيرها.
  • نقوم برص الباذنجان في علبة محكمة الغلق حتى ننتهي من الكمية.
  • بعد ذلك نقوم بتوزيع المتبقي من الدقة على الباذنجان لكي تحصلي على طعم مميز.
  • احتفظي الباذنجان المخلل في علبة محكمة الغلق في الثلاجة، ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا.

الوسوم

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا