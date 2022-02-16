أسرع وأسهل طريقة لتحضير الباذنجان المخلل و سر الدقة مثل المطاعم

الباذنجان المخلل يعد من أشهر المقبلات و المخللات التي يتم تقديمها بجانب الأطعمة بالأخص في وجبة الغذاء، كما أنه يقدم وحدة بدون إضافات و يكون شهب جدًا، فهو يتميز برائحته وطعمه المميز جدا و المختلفة عن كل الأطعمة الأخرى، فهو لعشاق الباذنجان فهو من المخللات المغذية لأن مكونه الأساسي الباذنجان و الثوم وكلتا المكونين يحتوي على العديد من الفوائد، ولكن له طريقة خاصة في تحضيرها لكي تحصلي عليه مظبوط و شهي مثل المطاعم، وسنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز سر دقة الباذنجان المخلل و رائحتة المميزة جداً.

مقادير الباذنجان المخلل

يحتاج الباذنجان المخلل إلى تتبيلة ودقة خاصة في تحضيره وسنقدم لكم مكونات تحضيره وهي:

نصف كيلو من الباذنجان العروس الصغير (الأسود أو الأبيض).

5 معالق كبيرة من الثوم المفروم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر الحار أو الفلفل رومي حسب الرغبة.

نصف كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل