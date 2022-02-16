لن تشتري الخبز بعد اليوم.. طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة أو فرن بمكونين فقط هش وطري لذيذ جدا

خبز الصاخ أحد أنواع الخبز اللذيذة والخفيفة التي يتم تناولها بأكثر من طريقة مع الكثير من الحشوات المختلفة ودائما ما يتم شراء هذا الخبز جاهز ولكن بسبب ارتفاع سعره بدء الكثير من ربات البيوت في البحث عن طريقة سهلة لتحضيره في البيت دون الحاجة الي استخدام فرن او خميرة وذلك لتوفير التكلفة ولضمان جودته ونظافته, ولخبز الصاج العديد من الطرق لتحضيره بعضها يعطي نتيجة جيدة والبعض الاخر لا ولذلك سنوضح خلال السطور التالية طريقة تجهيز خبز الصاج في البيت بسهولة والحصول على نتيجة وطعم أفضل من الجاهز.

ما هي المكونات الازمة لعمل خبز الصاج في المنزل بسهولة

نضف كيلو من الدقيق.

كوب ماء فاتر.

معلقة ملح.

معلقتان زيت زيتون.

ما هي طريقة عمل خبز الصاج في البيت دون استخدام الفرن او الخميرة

خبز الصاج من الوجبات الخفيفة التي يحبها الجميع وذلك بسبب سهولة تحضيرها وسهولة تناولها مع اي حشو متوفرة سواء حلو او حادق, ودائما ما يبحث السيدات عن الوصفات التي لا تحتاج الي خميرة او فرن وذلك لتحضيرها في وقت قصير ولتحضير خبز الصاج يمكن اتباع الخطوات التالية:-