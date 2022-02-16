نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تشتري الخبز بعد اليوم.. طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة أو فرن بمكونين فقط هش وطري لذيذ جدا في المقال التالي
خبز الصاخ أحد أنواع الخبز اللذيذة والخفيفة التي يتم تناولها بأكثر من طريقة مع الكثير من الحشوات المختلفة ودائما ما يتم شراء هذا الخبز جاهز ولكن بسبب ارتفاع سعره بدء الكثير من ربات البيوت في البحث عن طريقة سهلة لتحضيره في البيت دون الحاجة الي استخدام فرن او خميرة وذلك لتوفير التكلفة ولضمان جودته ونظافته, ولخبز الصاج العديد من الطرق لتحضيره بعضها يعطي نتيجة جيدة والبعض الاخر لا ولذلك سنوضح خلال السطور التالية طريقة تجهيز خبز الصاج في البيت بسهولة والحصول على نتيجة وطعم أفضل من الجاهز.
ما هي المكونات الازمة لعمل خبز الصاج في المنزل بسهولة
- نضف كيلو من الدقيق.
- كوب ماء فاتر.
- معلقة ملح.
- معلقتان زيت زيتون.
ما هي طريقة عمل خبز الصاج في البيت دون استخدام الفرن او الخميرة
خبز الصاج من الوجبات الخفيفة التي يحبها الجميع وذلك بسبب سهولة تحضيرها وسهولة تناولها مع اي حشو متوفرة سواء حلو او حادق, ودائما ما يبحث السيدات عن الوصفات التي لا تحتاج الي خميرة او فرن وذلك لتحضيرها في وقت قصير ولتحضير خبز الصاج يمكن اتباع الخطوات التالية:-
- يتم نخل الدقيق مرة او اثنين لضمان عدم وجود اي تكتلات به, ويضاف عليه معلقة الملح ويقلبان معًا, ويجب الحرص على استخدام نوع دقيق جيد لضمان نجاح الوصفة.
- يضاف كوب الماء بالتدريج مع التقليب وبعد الانتهاء من وضع الماء يتم عجن الخليط جيدًا حتى يختفي الدقيق تمامًا.
- بعد ذلك يضاف الزيت ويتم التقليب حتى تمتزج كل المكونات في عجينة واحدة وبعد ذلك يتم تغطيتها وتركها ربع ساعة.
- يتم تقسيم العجينة الي قطع صغيرة ووضعها على سطح مرشوش بالدقيق, ويتم فردها بحيث يكون سمكها رفيع.
- يتم تسخين طاسة ويوضع بها الخبز على نار هادئة ويتم تقليبه على الجهة الاخري حتى يصبح لونه ذهبي جميل.
يقدم الخبز مع الحشو المفضل مثل اللحم المفروم او الفراخ الشاورما او اي حشوة اخري يمكنك استخدامه كل يوم .
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