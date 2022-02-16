هينور بشرتك.. دهنة واحدة منه قبل النوم تنفخ الخدود وتملئ التجاعيد, تزيل الهالات السوداء تبيض البشرة من أول مرة

استخدام الكريمات الكيميائية على البشرة بشكل دائم يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية مع مرور الوقت لذلك لابد من استبدال بعض هذه الكريمات بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على الوصول إلى نفس النتائج التي يتم استخدام الكريمات من أجلها و ابرز الكلمات التي تستخدم على البشرة هي كريمات التفتيح ‏التي تعمل على التخلص من البقع الداكنة التي تظهر على البشرة ويساعد على التخلص من الآثار التي تتركها حبوب الشباب وغيرها من الحبوب ذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة طبيعية تساعد على تفتيح البشرة بشكل عميق والتخلص من البقع الداكنة الموجودة على البشرة وأثار حب الشباب ونتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد هذا الخليط حتى يساعد على تنظيف البشرة بشكل عميق.

مكونات تبيض البشرة وإزالة التجاعيد

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فيما يلي سنتحدث عن احد الكريمات الفعالة التي يمكن اعدادها في المنزل باستخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة لدينا والتي تساعد على التخلص من البقع الداكنة التي تنتشر في البشرة وهذه المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريم هي:

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ملعقة كبيرة من الزبادي

½ ملعقة من بودرة الحليب

نصف ملعقة من النشا

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‏ 1\2‬ ملعقة دقيق‬

½ ملعقة عصير ليمون

ملعقة من العسل الطبيعي

تبيض البشرة وإزالة التجاعيد

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فيما يلي نتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها استخدام هذه المكونات حتى نحصل على نتيجة فعاله في التخلص من البقع الداكنة على البشرة وهذه الطريقة هي:

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