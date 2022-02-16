كنز رباني ضعيها ساعتين على شعرك الخشن ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم لشعر كالحرير زي الهنديات

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أبرز المشاكل التي يعاني منها الشعر هي مشكلة الجفاف وهي مشكلة يعاني منها الكثير من الفتيات وتوجد الكثير من الحلول التي يمكن استخدامها التخلص من مشكلة جفاف الشعر ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة حل هذه المشكلة بطريقة طبيعية استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر التخلص من العديد من المشاكل التي يعاني منها الشعر وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة فرد الشعر الجاف باستخدام المكونات التي نحتاج إليها والتي تكون متوفرة في المنزل عادة خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع فرد الشعر وطريقة تحضير خلطة فرد الشعر.
مكونات تستخدم على الشعر الجاف
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع استخدام خلطة فرد الشعر وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:
- بيضتين نحصل فقط على بياض البيض منها.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- هذه المكونات تساعد على فرد الشعر بشكل عميق والتخلص من العديد من المشاكل الشعر لأنها مكونات طبيعية والصحية عند استخدامها بالطريقة الصحيحة.
طريقة تحضير خلطة التخلص من الشعر الجاف
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخليط:
- نحتاج إلى بياض البيض وزيت الزيتون نستمر في التحريك بياض البيض وزيت الزيتون معه حتى يصبح لهم قوام واحد.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا و التخلص من جميع الدهون التي تكون موجودة في الشعر.
في الخطوة التالية نعمل على تحريك هذا الخليط في جميع أجزاء الشعر من الأطراف حتى الجذور.
- بعد ذلك نبدأ في تمشيط الشعر حتى يتم توزيع الخليط بشكل جيد ويصل إلى جميع أجزاء الشعر.
- نترك هذا الخليط على الشعر لمدة ثلاث ساعات تقريبا حتى يعمل على فرد الشعر بشكل عميق ولا ينبغي ترك الخليط على الشعر لمدة أطول حتى لا يؤدي إلى حدوث آثار جانبية.
- بعد مرور المدة المحددة يتم غسل الشعر جيدا باستخدام احد الشامبوهات العميقة حتى نحصل على نتيجة جيدة.
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