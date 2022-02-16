مش هتشتري الحليب البودرة تاني.. بكيلو لبن اعملي 2 كيلو من اللبن البودرة بطعم احلي من الجاهز

لا تستغني ربات البيوت عن الحليب البودرة سواء في عمل الحليب الساخن لأفراد الاسرة أو الكثير من الوصفات المالحة والحلوة التي يدخل في تحضيرها اللبن البودرة بشكل أساسي، وكما نعلم فإن اللبن البودرة هي صور من صور حفظ اللبن العادي لفترة أطول، حيث يبقى اللبن البودرة صالح للاستخدام لعدة أشهر، على عكس اللبن السائل العادي الذي يتلف ويتغير لونه وطعمه بعد مرور يومين أو ثلاثة، كما يعتبر اللبن البودرة اقتصاديا وأقل في التكلفة المادية من الحليب السائل ،لذلك نقدم لكي طريقة تحويل اللبن العادي إلى لبن بودرة في المنزل بخطوات بسيطة جداً وغير معقدة.

طريقة تحويل اللبن العادي إلى لبن بودرة

نحتاج إلى كيلو واحد من اللبن الكامل الدسم، ويفضل البدء بكمية صغيرة في البداية حتى يتم إتقان الطريقة.

نرفع الحليب على نار متوسطة في قدر تيفال وهذا لأنه يمنع الالتصاق على عكس الألومنيوم الذي يجب الابتعاد عنه تمامًا.

نقلب الحليب ببطء باستخدام ملعقة سيليكون حتى يبدأ بالغليان ثم نتركه على نار هادئة جداً حتى تتبخر جميع السوائل الموجودة في الحليب.

عندما تتكون عجينة متماسكة لا تحتوي عل أي سوائل نرفع القدر من على النار ونترك العجينة حتى تبرد وتجف تماماً وتصبح جافة.

يتم تكسير العجينة باليد إلى قطع متوسطة الحجم ثم نطحن جميع هذه القطع في المطحنة حتى نحصل على اللبن البودرة.

نحفظ الحليب البودرة في برطمان زجاجي نظيف محكم الإغلاق لحين الحاجة لاستخدامه.

فوائد الحليب البودرة للجسم

يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم في تركيبه، والذي له أهمية كبير في ضبط ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

يحتوي على فيتامين د الذي له دور كبير في محاربة الخلايا السرطانية وخاصةً التي تظهر في القولون والمستقيم.

يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والذي له دور كبير في بناء العضلات في الجسم وبالتالي رفع معدل الحرق، مما يساعد على إنقاص الوزن بسرعة.

يحسن من عمل الغدة الدرقية ويعالج أي مشاكل فيها بنسبة كبيرة، وهذا لأنه يحتوي على عنصريين فعالين في ذلك وهما: الفسفور والسيلينيوم.

نصائح هامة لتحويل اللبن السائل الي بودرة

هناك بعض النصائح الواجب اتباعها عند تحويل اللبن السائل الي بودرة ومن أهم هذه النصائح هي استخدام حليب كامل الدسم وذلك للحصول علي اكبر كمية من اللبن البودرة، وللحصول علي طعم اللبن البودرة الجاهز قومي بإضافة ملعقة من السكر البودرة والفانيليا ثم قومي بالتقليب جيدا.