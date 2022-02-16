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عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لتحضير فطائر هشة و خفيفة مثل القطن بمكونات اقتصادية - ثقفني
سنقدم لكم اسهل واسرع طريقة لتحضير فطائر هشه و خفيفة مثل القطن، من أكثر الوصفات التي البحث عنها كثيراً هو وصفات سهلة و سريعة لعمل فطائر من المنزل، الفطائر من أكثر الوجبات التي يفضلها الأطفال و يحبون تناولها في الإفطار و العشاء، و يوجد العديد من الطرق لتحضير الفطائر و لكننا اليوم حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة جدًا لعمل الفطائر، كما يمكنك إضافة الحشوات المفضلة فهي تصلح حلوة و مالحة، كما أن مكونات الفطائر اقتصادية جدًا و متوفرة في جميع المنازل.
مقادير الفطائر
هذا النوع من الفطائر اقتصادي جدًا و مكونات تحضيره غير مكلفة ومتوفرة في كافة المنازل وهي:
- كوب من الحليب الدافئ.
- 5 أكواب من الدقيق.
- كوب من الماء الدافئ.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من الزيت.
- باكيت من الخميرة الفورية (ما يعادل 2 ملعقة طعام خميرة فورية )
- ملعقة صغيرة من الملح.
- بياض بيضة (صفار البيض لدهن الفطاير).
طريقة تحضير الفطائر
- نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع السكر و الحليب و الخميرة و نخلطهم جيدًا مع بعضهم البعض.
- نتركهم لمدة 5 دقائق لكي تتفاعل المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك نقوم بوضع بياض البيض على الخليط.
- نستمر في ضرب المكونات ثم نقوم بوضع الزيت و الملح و نخلطهم بشكل جيد.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق بعد نخله مع التقليب بملعقة خشبية حتى تمتزج المكونات.
- نبدأ الآن بعجين الفطائر باليد او بالعجان حتى تحصلي على عجينة متماسكة و طرية.
- بعد ذلك نقوم تغطي العجينة و نتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها.
- نقوم بتشكيل الفطائر كور صغيرة متساوية الحجم.
- نرش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ثم نقوم بفرد الكور ثم نقوم بتوزيع القليل من الزيت على العجينة هذا يعجل العجينة مورقة وطرية.
- نقوم بلف الفطائر على شكل اسطوانة.
- ثم نقوم برص الفطائر في صينية الفرن و نترك مسافة بين كل واحدة و الأخرى.
- نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- نخلط صفار البيض مع رشة من الفانيليا ونوزعها على الفطائر.
- ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- عندما تأخذ اللون الذهبي من الجوانب نقوم بتشغيل الشواية لكى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ثم نقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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