نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون منزلي غير مكلف لتبييض وتفتيح اليدين وإزالة الاسمرار والبقع بين الأصابع من اول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليدين من أهم المناطق التي تظهر بشكل كبير، وبالتالي من أكثر المناطق المعرضة لأشعة الشمس، والتي قد يترتب عن ذلك تعرضها للاسمرار، وتغير لونها، وتعطي شكل غير مرغوب فيه تمامًا، لذلك قد يشعر الكثير من النساء بالاحراج عند حدوث ذلك، ولكن هناك بعض الحلول الطبيعية التي يمكن تطبيقها للحصول على أفضل النتائج السريعة والفعالة في تفتيح اليدين والتمتع بيد ناعمه بيضاء، وهذه الوصفات هي ما سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة لتبييض اليدين

هناك مجموعة من الوصفات التي يمكنكم الاختيار من بينهم لاستخدامها على اليدين وتفتيحها والحصول على الشكل المطلوب ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

استخدام عصير الليمون مع المياه الساخنة

هذا الخليط يستخدم في تفتيح اليدين ويفضل استخدام هذه الوصفة بشكل يومي حتى تحصلي على نتيجة سريعة ، وطريقة تطبيقها كالتالي:

المكونات

ربع كوب من عصير الليمون الطبيعي.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي عصير الليمون مع الماء الدافيء.

قومي بنقع يديك في هذا الخليط لعدة دقائق.

اغسلي يديكي بعد الانتهاء أو يمكن تركها.

يكرر استخدام الخليط مرتين في اليوم الواحد للحصول على أسرع نتيجة.

وصفة العسل مع الزبادي لتفتيح اليدين

بالتأكيد كلًا من العسل أو الزبادي لهم دور معروف سواء كان في التفتيح او حتى الترطيب وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من العسل النحل.

ملعقتين من اللبن الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح ذات قوام كريمي.

ادهني هذا الخليط على اليدين، واتركيها لمدة ربع ساعة.

اغسلي يديك بعد ذلك بالماء الفاتر.

لابد من تكرار هذه الوصفة لتحقيق أفضل نتيجة.

استخدام الطماطم لتفتيح اليدين

تحتوي الطماطم على فيتامين سي، الذي يساعد في تفتيح اليدين، وترطيبها وتصبح ناعمة وجذابة، وطريقة استخدامها كالآتي: