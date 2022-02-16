أعملى المكرونة النجرسكو بقطع الفراخ بالطريقة الأصلية بخلطة وريحة وطعم رهيب

المكرونه من الأكلات اللذيذة والشهية التى يحبها الصغار والكبار، فهى من الاكلات السهله التى تتميز بطعمها اللذيذ الذى لا يقاوم، ومن أهم ما يميز المكرونه أن لها العديد من الطرق المستخدمة فى تحضيرها، فمنها المكرونه باالصوص الأحمر والمكرونه بالصوص الأبيض والمكرونه البشاميل والنجرسكوا وكل منهما له طريقه تتميز بها عن الأخرى، ولكن فى هذا المقال سوف نعرض بالخطوات كيفيه تحضير المكرونه النجرسكوا.

وصفه المكرونه النجرسكوا

تعد هذه الوصفة مختلفة عن باقى كل طرق المكرونه الأخرى، لما بها من مكونات كثيرة تدخل فى تحضيرها.

المكونات

350 جرام من المكرونه القلم.

2 صدر فرخه كبير.

كيلو لبن حليب.

مكعب مرقه دجاج.

بصله مبشورة.

فلفل اخضر.

3معالق كبيرة من السمن.

3معالق كبار من الدقيق.

ربع كوب جبن شيدرمبشور.

ربع كوب جبن موتزاريلا.

2 جبن مثلثات.

ملح.

فلفل مطحون.

أربع معالق كبار مايونيز.

تحضير المكرونة النجرسكوا

نسلق المكرونه فى ماء به ملح وزيت.

نغسل الفراخ جيداً ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة.

فى الطاسه نضع بصله مبشورة والفلفل الاخضر المقطع ومعلقه من السمن ونرفعها على النار حتى تزبل، نضع قطع الفراخ والملح والفلفل وتشوح على نار هادئة حتى تمام النضج وترفع من على النار.

خطوات تحضير صوص النجرسكوا