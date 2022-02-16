طريقة عمل لحم بعجين بخبز التورتيلا من ألذ الوصفات التي ستبهرك

طريقة عمل لحم بعجين بخبز التورتيلا من الوصفات السهلة اللذيذة التي تصلح في أي وقت، وصفة اللحم بعجين أو صفيحة اللحم هي وصفة من المطبخ اللبناني ولكنها انتشرت في الكثير من دول العالم، اللحم بعجين التركي يمكن تنفيذه أيضاً ولكن باستخدام نوع آخر من الخبز، الخبز اللبناني والخبز السوري من الأشياء المناسبة لتلك الوصفة، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” ننشر لكم كيفية تحضير اللحم بعجين أو صفيحة اللحم السوري أو العراقي باستخدام خبز تورتيلا لذيذ بخطوات سهلة وبسيطة وسريعة.

مقادير اللحم بعجين

400 جرام من لحم الغنم المفروم.

3 حبات طماطم مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

حبة بصل مفرومة ناعماً.

حبة فلفل أخضر صغيرة مفرومة ناعماً.

ملعقة كبيرة نعناع أخضر مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة من دبس الرمان.

6 ارغفة من خبز التورتيلا.

طريقة عمل لحم بعجين بخبز التورتيلا

في مقلاة غير لاصقة، يوضع اللحم المفروم على نار متوسطة حتى يجف.

يُضاف البصل المفروم والفلفل الأخضر المفروم، مع التقليب حتى يصبح البصل شفافاً.

تضاف الطماطم المفرومة والنعناع المفروم، ثم نقلب.

نتبلها بالملح والفلفل والكمون ثم نضيف دبس الرمان ونقلب.

نرفع اللحم من النار ثم نتركه حتى يبرد.

نجهز شرائح التورتيلا ونضيف اليه طبقة خفيفة من اللحم المفروم.

يدخل خبز التورتيلا إلى فرن ساخن لمدة 10 دقائق على الرف الأوسط، ثم تحت الشواية لمدة دقيقة.

يقدم ساخناً.

طريقة عمل خبز التورتيلا في البيت

المقادير

كوب من الطحين الأبيض.

نصف كوب من الماء.

رشة ملح.

الطريقة