بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي من الرؤوس السوداء من الأنف والوجه في 3 دقائق فقط

الرؤوس السوداء والبيضاء من أكثر مشاكل البشرة التي ليس من السهل التخلص منها وتنتج الرؤوس السوداء عن الدهون الزائدة التي تتكون في المسام وتتعرض للهواء فيتحول لونها للون الاسود ويكون شكلها مزعج للكثير من السيدات, لذلك يبحث الكثير عن طريقة سهلة ومضمونة يمكن استخدامها للتخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء دون ان تسبب اي ضرر على البشرة, وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال من طريقة أستخدام الفازلين في ازالة الرؤوس السوداء والبيضاء بشكل نهائي من البشرة.

كيفية استخدام الفازلين في إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء من البشرة

الفازلين من المواد التي لها العديد من الاستخدامات على البشرة فهو مرطب قوي للبشرة كما يعمل على حماية البشرة من التجاعيد والجفاف ويقلل من ظهور حب الشباب, ويمكن استخدامه مع بعض المكونات الطبيعية الاخري مثل دقيق الأرز والترمس المطحون ويعمل هذا الخليط على ازالة الدهون الزائدة في البشرة وبالتالي يقلل من الرؤوس البيضاء والسوداء, و تزيل الرؤوس السوداء, ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم خلط معلقة من الترمس المطحون مع معلقة من دقيق الأرز ويقلب كل منهم.

يوضع على الخليط معلقة فازلين مذابة ويقلب كل المكونات معًا, ويوضع عليهم معلقة من ماء الزهر.

تمزج كل المكونات معًا وتوضع على الاماكن التي تحتوي على رؤوس سوداء او بيضاء وتترك حتى تجف اي حوالي ربع ساعة.

بعد ذلك يتم فرك الوصفة من البشرة بحركات خفيفة وبعد ذلك تشطف البشرة ويتم الضغط عليها بحركات خفيفة للتخلص من الدهون الزائدة الموجودة في الرؤوس السوداء والبيضاء.

أفضل الخطوات لتجنب تكون الرؤوس السوداء والبيضاء في البشرة

تنظيف البشرة بشكل جيد بشكل يومي باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة.

تجنب النوم بالمكياج لانه يحتوي على مواد كيميائية تدخل في مسامات البشرة وتتراكم وتكون دهون تسبب الرؤوس البيضاء والسوداء.

عدم استخدام مرطبات ثقيلة على البشرة لأنها تسبب انسداد في مسامات البشرة وتكون رؤوس بيضاء وحبوب تحت طبقة الجلد.

استخدام تونر لقبض المسامات بعد تنظيف البشرة.

وصفة زيت الخروج والنشا للتخلص من الرؤوس السوداء

مشكلة الرؤؤس السوداءممن المشاكل التي تعاني منها أغلب البنات وقد وجدت لكن الحل السحري للتخلص من كل مشاكل البشرة باستخدام مواد موجود في منزلك سيدتي فقد أوضحت لكم طريقة استخدم الفازلين السحرية التخلص الفوري من الرؤس السواء في المنزل وهذه الوصفة تساعد في التغلب على مشكلة غمقان البشرة والحبوب والتجاعيد ايضا يمكنهم خلك زيت الخروع مع زيت الزيتون والحصول على بشرة