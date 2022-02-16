نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون طبيعي منزلي اصنعي احمر شفاة باللون اللي بتحبيه وتمتعي بشفايف جذابة وجميلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ماتهتم المرأة باستخدام العديد من مستحضرات التجميل التي تساعد في الظهور بشكل جميل وجذاب، على الرغم من احتواء هذه المواد على مواد كيميائية ضارة قد تسبب هلاك البشرة بشكل واضح، ومن أهم المواد التي تستخدم بشكل دائم هو احمر الشفايف، ولذلك فسوف نتعرف على كيفية عمل احمر الشفايف من خلال المنزل وذلك حتى يكون بمواد امنه على الشفايف ولا تسبب اي أضرار.

احمر الشفايف من المستحضرات الأساسية لكل امرأه، فهو يعمل على تغير لون الشفايف ومنحها الجاذبية والجمال، لذلك أصبح من أهم مايتم استخدامه في اي وقت على الرغم أن الجاهز منه يحتوي على مواد كيميائية قد تسبب في جفاف الشفايف أو تشققها، ويفضل أن يتم تحضير احمر الشفايف في المنزل بمواد طبيعية امنه بدلًا من شرائه جاهز بنفس الشكل والجودة ويمكنك التعرف على أفضل طرق تحضيره من خلال متابعة المقال.

طريقة عمل احمر الشفايف بوصفات طبيعية

يمكنك استخدام الوصفات الطبيعية الآمنة جدًا على الشفايف لتجهيز أحمر الشفايف المفضل لديكي بكل سهول، ومن أهم هذه الوصفات مايلي:

طريقة عمل احمر الشفايف بزبدة الشيا وشمع العسل

استخدمي زبدة الشيا مع شمع العسل، مع بعض المكونات الأخرى لتجهيز وعمل احمر الشفايف الخاص بشكل رائع وتساعد هذه الوصفة على منح الشفاه لون جذاب وترطيب مميز وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

1 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

بعض القطرات

ربع ملعقة صغيرة من بودرة البنجر لمنح اللون الاحمر المميز.

طريقة التحضير

قومي بعمل حمام بخار مائي يتم وضع شمع العسل

بعد أن يذوب شمع العسل أضيفي إليه زيت اللوز الحلو.

اضيفي إليه أيضًا زبدة الشيا، قلبي المكونات جيدًا حتى تذوب كل المكونات.

ارفعي الخليط من النار، أضيفي بودرة البنجر إلى المكونات وقلبي كل الخليط جيدًا.

يمكنك تعبئة الخليط في علبة صغيرة مناسبة الحجم، وضعي الخليط في الثلاجة حتى تتماسك بشكل أفضل ويصبح احمر الشفايف جاهز لاستخدامه في أي وقت.

طريقة عمل احمر الشفايف من زيت جوز الهند وشمع العسل

يمكنك استخدام زيت جوز الهند الطبيعي مع شمع العسل لعمل احمر شفايف طبيعي يفيد الشفايف ويجعلها لامعة وجذابة وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من لون الطعام الاحمر المصرح به.

قطرات من اي زيت عطري مفضل سواء كان زيت القرنفل، أو زيت النعناع.

طريقة التحضير