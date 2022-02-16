وداعاً الكوافيرات.. معجزة كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن خلال ساعتين أقوي كيراتين طبيعي للشعر

هناك العديد من الخلطات والمكونات الطبيعية التي تؤدي إلى تنعيم الشعر بشكل واضح ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الكريمات المشهورة التي يتم استخدامها لفرد الشعر وهذا الكريم له العديد من الاستخدامات ولكن عندما يتم استخدام هذا الكريم مع الشعر فيمكن من خلاله الحصول على العديد من النتائج الإيجابية الخاصة بالشعر ‏وأبرز هذه الخصائص انه يعطي الشعر لمعان وجاذبية وانسايبيك وملمس جميل ‏كما أنه يعمل على التخلص من العديد من المشاكل التي يعاني منها الشعر و خلال هذا المقال سيتم التحدث عن طريقة استخدام ‏كريم نيفيا لعلاج مشاكل الشعر وخصوصا فرد الشعر و نتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إلى اضافة مع كريم نيفيا.

مكونات كريم نيفيا أقوى كراتين لفرد الشعر‏‏

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فيما يلي نتحدث عن بعض المكونات الإيجابية التي نحتاج إليها حتى نستخدم كريم نيفيا لفرد الشعر وهذه المكونات تساعد على فرد الشعر بشكل عميق وتغذية الشعر بالفيتامينات التي يحتاج إليها وفيما يلي نتحدث عن هذه المكونات هذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من كريم نيفيا

ملعقة فازلين

ملعقة نشا كبيرة

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة كبيرة من مستخلص زيت الزيتون

طريقة كريم نيفيا أقوى كراتين لفرد الشعر‏‏

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نتحدث فيما يلي عن الطريقة التي يتم من خلالها الحصول على نتائج قوية للشعر من خلال استخدام كريم نيفيا وهذه الطريقة هي:

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نحضر وعاء كبير ‏نضع في كل المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون هذا الخليط الجاهز وهذه المكونات هي كريم نيفيا وملعقة فازلين وملعقة ‏وزيت الخروع مستخلص جوز الهند بعد ذلك يتم تحريك هذه المكونات جيدا لمدة دقائق حتى تتماسك.

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‏ الخليط الذي يتم الحصول عليه هو خليط سائل وخفيف إلى حد كبير يتم توزيع هذا الخليط على خصلة الشعر من البداية حتى النهاية بعد ذلك يترك هذا الخليط على الشعر لمدة ‫1\2‬ ساعة تقريبا.‬

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‏ يوصل الشعر جيدا باستخدم الماء وشامبو بالطريقة التقليدية التي يتم غسل الشعر بها.

بعد ذلك يتم استخدام مرطب مناسب للشعر

يمكنك تنعيم وفرد الشعر باستخدام الفازلين فهو يعمل على تنعيم وفرد الشعر بصورة كبيرة ويساعدك في جعل الشعر لامع لأطول فترة ممكنه قومي بدهن الفازلين على شعرك وقومي باستخدام هذه الخلطة يوميا للحصول علي الشعر اللامع بسهولة ويمكن عمل الكيراتين المنزلي باستخدام مكون نيفيا فهو يساعد على جعل الشعر لامع وطويل ويساعد في جعله صحي استخدمتها هذه الوصغة يوميا.