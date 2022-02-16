نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا المعجزة لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من اول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض البشرة وخاصتًا الوجه للكثير من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على لونه بشكل طبيعيى، ويتعرض الوجه للإسمرار الذي يظهر بشكل غير مرغوب فيه تمامًا، ولذلك لابد من اتباع أفضل الطرق التي قد تساعد في حل هذه المشكلة بكل سهولة، وتحقيق أفضل نتيجة في توحيد لون الوجه بدون اي ضرر أو آثار سلبية، ولذلك سوف نتعرف على أفضل هذه الحلول وهي وصفة النشا لتبييض الوجه والرقبة بشكل تفصيلي، من خلال هذا المقال.

تحتاج الكثير من النساء لبعض الوصفات الطبيعية التي تستخدمها في العناية والاهتمام بالبشرة حتى تصبح بشكل افضل، وخاصتًا إذا تعرضت للاسمرار أو وجود بعض البقع الغامقة، وذلك لصعوبة التخلص من هذه المشكلة باستخدام المستحضرات الجاهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل وصفة يمكن أن تحقق نتائج فعالة ومضمونة سواء في تفتيح الوجه أو في حل العديد من المشاكل الأخرى وهي خليط النشا مع بعض المكونات الطبيعية الاخرى، والتي سوف نعرضها من خلال هذا المقال.

خلطة النشا لتبيض الوجه والرقبة

النشا تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة، وذلك قد يرجع بالتأكيد إلى كثرة فوائدها في تحقيق أفضل النتائج، ومنح البشرة الجمال والجاذبية المطلوبة، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة النشا مع العسل لتبيض الوجه والرقبة

العسل والنشا من أهم المواد الطبيعية التي تحقق أفضل النتائج في تفتيح الوجه والرقبة ويساعد كلًا منهما أيضًا على ترطيب الوجه والعديد من الفوائد الاخرى، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعض حتى تتجانس، ويتكون خليط.

افردي هذا الخليط على الوجه والرقبة بشكل كامل.

اتركيه حتى يجف تمامًا لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد الانتهاء عليكى بفرك الوجه بشكل دائري حتى تتخلصي من بقايا الماسك.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

كرري الماسك بشكل يومي لتبيض الوجه في اسرع وقت.

ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة

هذا الماسك له الكثير من الفوائد فهو يساعد على تبيض الوجه كما أنه يساعد أيضًا على التنظيف العميق للبشرة ويرجع ذلك لقوه الليمون في ذلك، ويساعد على التخلص من الدهون الزائدة عن البشرة في حالة إذا كانت البشرة دهنية وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من النشا.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير