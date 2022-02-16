نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي مخلل الباذنجان بتتبيلة الخل والثوم على أصوله بطعم ومذاق أحلي وألذ من المطاعم في المقال التالي
مخلل الباذنجان التومية من أحلى أنواع المخللات حيث أن هذا المخلل يتميز بطعم لذيذ جدا وذلك لأن مكونه الأساسي هو الباذنجان فهذا الذي يعطيها المذاق الرائع والذي يعشقه الكثير من الناس، فمن الممكن أن نقوم بعمل العديد من الأكلات بإستخدام الباذنجان ومن ضمن هذه الأكلات هي الباذنجان المقلي أو مخلل الباذنجان أو المسقعة أو صينية الباذنجان باللحمة المفرومة ومحشي الباذنجان ويوجد غير ذلك الكثير، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نتحدث عن مخلل الباذنجان فقد توجد أنواع عديدة من هذا المخلل فمنها مخلل الباذنجان التومية أو البابا غنوج أو مخلل الباذنجان بالثوم والخل وغيرهم.
مكونات مخلل الباذنجان التومية
- ربع كيلو من الباذنجان الأسود الرومي.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
- خمس فصوص من الثوم.
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- نصف كوب كبير من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- كمية مناسبة من الملح والكمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- رشة من الفلفل الأسود.
طريقة عمل مخلل الباذنجان التومية
- نقوم بتجهيز ربع كيلو من الباذنجان ويتم إزالة الجزء العلوي منه وقومي بغسله وتقطيعه على شكل شرائح ويتم تجهيز طاسة عميقة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي وعند تسخينه نضع شرائح الباذنجان ونتركه حتى يكون باللون الذهبي.
- ثم يتم إخراجه ووضعه في طبق يكون به مناديل مطبخ لإمتصاص الزيت وبعد الإنتهاء من قلي شرائح الباذنجان يتم تجهيز طبق عميق ونضع به خمس فصوص من الثوم المهروس أو المفروم.
- وبعد ذلك قومي بإضافة ثمرة واحدة من الطماطم ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم أو تكون مفرومة ثم نضع ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه إلى مكعبات صغيرة جدا.
- ثم نقوم بوضع نصف كوب كبير من الخل الأبيض ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون وزيت الزيتون ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة ورشة من الفلفل الأسود.
- ونضيف رشة من الملح والكمون وقومي بتقليبهم مع بعض بطريقة جيدة ثم نضيف خلطة الثوم التي تم تجهيزها على شرائح الباذنجان المقلي ونقدمه بهذا الشكل.
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