هذا ما سيحدث لك إذا تناولت الشوفان يوميًا والطريقة الصحيحة لتناوله

دقيق الشوفان هو حبة كاملة منتشرة على نطاق واسع كغذاء في العديد من البلدان، وخاصة في أوروبا وأمريكا ومؤخرا في الدول العربية وقد تم تضمينه في وجبات الطعام، في تحضير الحلويات وغيرها من الأطعمة لما له من فوائد صحية وفي تصنيع أغذية الأطفال الشوفان من أهم الأطعمة للباحثين عن الصحة واللياقة البدنية، ويضيفه كثير من الناس إلى وجباتهم الغذائية للمساعدة في إنقاص الوزن.

دقيق الشوفان هو طعام منخفض السعرات الحرارية ثلث كوب الشوفان يوفر فقط 102 سعرة حرارية للجسم.

كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وهو أحد الدهون الصحية غير المشبعة مما يجعله غذاءً مناسبًا لأنظمة إنقاص الوزن.

دقيق الشوفان هو أحد أكثر الأطعمة فعالية للشعور بالشبع بعد الأكل.

احتل دقيق الشوفان المرتبة الثالثة في أكثر الأطعمة إشباعًا والأول في فئة طعام الإفطار مشيرة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الألياف تساعد على خلق الشعور بالشبع.

دقيق الشوفان غني بنوع من الألياف القابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان والتي تستغرق وقتًا طويلاً للهضم في المعدة مما يجعلها ممتلئة لفترة أطول.

هذه الألياف تعزز إفراز الهرمونات المعوية التي تعزز الشبع.

كما تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يساعد دقيق الشوفان في تقليل كمية الطعام التي يتم تناولها خلال النهار مما يساعد بدوره في إنقاص الوزن.

يحتوي دقيق الشوفان على نسبة عالية من البروتين مقارنة بالحبوب الأخرى مما يساعد أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد في إنقاص الوزن.

الشوفان يساعد في تخفيف الإمساك يساعد الجهاز الهضمي على التخلص من السموم بشكل صحيح مما يساعد في إنقاص الوزن.

يحتوي دقيق الشوفان على فيتامينات ب التي تساعد على تحسين التمثيل الغذائي للطاقة في الجسم.

فوائد دقيق القمح

يحتوي دقيق القمح الكامل على الكربوهيدرات ، والتي تعمل على المساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة لأن الجسم يحول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات إلى جلوكوز ، والذي يدخل مجرى الدم ويمد الخلايا بالسكر ، مما يضمن الحفاظ على مستويات السكر في الدم. يمكن أيضًا استخدام دقيق القمح في العناية بالبشرة ، حيث يساعد دقيق القمح في الحفاظ على التوهج الطبيعي للبشرة ، حيث يحتوي على فيتامين إي الذي يعزز تنفس الجلد ويزيل حب الشباب ويبطئ عملية الشيخوخة