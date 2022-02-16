ضاع عمرنا ونحن بنحضر بطاطس الشيبسي بطريقة خاطئة تعلمي الطريقة الصحيحة مثل أكبر المصانع

البطاطس من ضمن الأكلات المحبوبة والمرغوبة من الجميع حيث أنك تستطيع أن تطهيها بعدة طرق مختلفة، ولن يختلف الطعم إلى الأسوء بل بالتأكيد مذاق البطاطس سوف يكون رائع حيث يمكن أن تستخدم البطاطس فى القلي عن طريق تقطيعها إلى أصابع وأيضا يمكنك أن تستخدم البطاطس فى صنع صينية بطاطس بالدجاج، لكن هناك طريقة أخرى للبطاطس يصعب صنعها بطريقة جيدة وهى طريقة الشيبسي لكن فى هذا المقال سوف نتحدث عن الطريقة المثلى للشيبسي.

مكونات اللازمة لصنع بطاطس الشيبسي

عليك أن تحضر المكونات التي سوف نذكرها حتى تستطيع أن تصنع بطاطس الشيبسي بطريقة محترفة لذا قم بتحضير تلك المكونات الآتية:

احضر ماكينة مخصصة لتقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة جدا أو يمكنك أن تقطع البطاطس باستخدام السكينة وحاول أن تجعل السمك رفيع جدا.

احضر ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق.

قم بتحضير أيضا الكمون والملح ويكون حسب الرغبة.

عليك أن تحضر النكهة التى سوف تعطي مذاق للشيبسي.

احضر من الثوم والبصل البودر حوالي نصف ملعقة صغيرة الحجم.

طريقة تحضير بطاطس الشيبسي