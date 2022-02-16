نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل السحرية لتبييض الأسنان من الأصفرار والجير نهائياً لأسنان بيضاء كالثلج في المقال التالي
تبييض الأسنان من أهم الأمور التي يسعى كل شخص في تحقيقها سواء الرجال أو النساء كبار السن أو صغار السن لأن الأسنان الصفراء أو إصفرار الأسنان يعد من المشكلات الكبيرة التي لها تأثير سلبي في حياة الفرد، فهي تجعله دائما يشعر بالإحراج والخجل لأنها تؤثر على الشكل العام بالنسبة للوجه وخاصة عند الإبتسامة أو عند التحدث مع الآخرين، فاللون الأصفر يكون ملفت للأنظار وعندما نترك هذا اللون لفترة طويلة دون تنظيفها قد يتراكم على الأسنان وبينها طبقات من الجير فهذا الجير يجعل رائحة الفم كريهة جدا لا يمكن لأي شخص أن يتحملها.
وغير هذا فأن الجير يعمل على تآكل اللثة فتحدث بها إلتهابات وأيضا يعطي الجير مظهر غير لائق للأسنان، وقد يوجد اللون الأصفر على الأسنان من البداية نتيجة كثرة التدخين والإسراف في تناول المشروبات الغازية والشاي والقهوة والنسكافية وغيرهم، وكذلك يظهر بسبب عدم غسل الأسنان بشكل يومي ومستمر فقد ينصح دائما بغسلها مرتين في اليوم على الأقل حتى نحافظ على الأسنان.
مكونات وصفة القرنفل لتبييض الأسنان
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من معجون الأسنان.
طريقة عمل وصفة القرنفل لتبييض الأسنان
- في البداية يتم تجهيز طبق ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الماء الدافئ ونتركه بهذه الطريقة لمدة ساعة أو ساعتين تقريبا وبعد ذلك يتم تصفية القرنفل ونضع الماء في وعاء مناسب.
- ثم نضيف إلى الماء ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم قومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من معجون الأسنان.
- ونقوم بتقليب أو بخلط كل هذه المكونات مع بعض بإستخدام ملعقة ثم يتم غسل الأسنان بالماء البارد فقط وبعد ذلك نضع هذه الخلطة علي الأسنان ونتركها حوالي خمس دقائق ثم قومي بغسلها بإستخدام فرشاة أسنان ونكرر هذه الطريقة مرتين في اليوم.
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