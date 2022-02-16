وصفة القرنفل السحرية لتبييض الأسنان من الأصفرار والجير نهائياً لأسنان بيضاء كالثلج

تبييض الأسنان من أهم الأمور التي يسعى كل شخص في تحقيقها سواء الرجال أو النساء كبار السن أو صغار السن لأن الأسنان الصفراء أو إصفرار الأسنان يعد من المشكلات الكبيرة التي لها تأثير سلبي في حياة الفرد، فهي تجعله دائما يشعر بالإحراج والخجل لأنها تؤثر على الشكل العام بالنسبة للوجه وخاصة عند الإبتسامة أو عند التحدث مع الآخرين، فاللون الأصفر يكون ملفت للأنظار وعندما نترك هذا اللون لفترة طويلة دون تنظيفها قد يتراكم على الأسنان وبينها طبقات من الجير فهذا الجير يجعل رائحة الفم كريهة جدا لا يمكن لأي شخص أن يتحملها.

وغير هذا فأن الجير يعمل على تآكل اللثة فتحدث بها إلتهابات وأيضا يعطي الجير مظهر غير لائق للأسنان، وقد يوجد اللون الأصفر على الأسنان من البداية نتيجة كثرة التدخين والإسراف في تناول المشروبات الغازية والشاي والقهوة والنسكافية وغيرهم، وكذلك يظهر بسبب عدم غسل الأسنان بشكل يومي ومستمر فقد ينصح دائما بغسلها مرتين في اليوم على الأقل حتى نحافظ على الأسنان.

مكونات وصفة القرنفل لتبييض الأسنان

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من معجون الأسنان.

طريقة عمل وصفة القرنفل لتبييض الأسنان