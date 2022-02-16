بمكون واحد من بيتك احصلي على شفايف وردية اللون نعومة ورطوبة ملهاش مثيل

تعد الشفايف الوردية الناعمة دليل على صحة وجمال المرأة أما إذا كانت الشفايف مشققة وجافة ولونها داكن فهذه المشكلة تعاني منها الكثير من السيدات خاصة في الشتاء، وبسبب ذلك تقوم السيدات بالبحث عن مستحضرات للعناية بالشفايف وجعلها أكثرنعومة وجمال ولذلك نحن سوف نقدم لكم خلطات طبيعية لتوريد الشفايف بمكونات موجودة في كل بيت.

خلطات طبيعية لتوريد الشفايف

الكركم والحليب:

المكونات:

3 ملاعق من الكركم.

كمية مناسبة من الحليب كامل الدسم.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الكركم مع وضع الحليب تدريجيا ونقلب للحصول على عجينة متماسكة ثم توضع على الشفايف مع التدليك برفق. نترك الخليط عدة دقائق ثم يغسل بالماء البارد تكرر ههذ الخلطة عدة مرات أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

2. الجليسرين والعسل:

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل.

جليسرين حسب الحاجة.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة صغيرة ونخلط العسل مع الجليسرين لحين الحصول على قوام مناسب ثم يوضع على الشفايف. ويترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يغسل الوجه بالماء والصابون تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا للحصول على شفايف وردية وناعمة.

3. بذور الرمان والفازلين:

المكونات:

حفنة من بذور الرمان الطازج.

القليل من الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام:

نهرس بذور الرمان باستخدام الخلاط الكهربائي أو المطحنة ونضيف إليها الفازلين ونقلب حتى تمتزج المكونات. يوضع الخليط في عبوة نظيفة داخل الثلاجة وقبل الذهاب للنوم ندهن الشفايف وفي الصباح تشطف بالماء وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

خلطة توريد الشفايف بدم الغزال

المكونات:

كمية صغيرة من دم الغزال.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام:

نصنع عجينة ناعمة من دم الغزال مع الفازلين ثم توضع على الشفايف يوميا في المساء وصباح اليوم التالي تغسل بالماء الفاتر.

يستخدم دم الغزال في علاج تشققات الشفاه ويخلصها من اللون الداكن ويجعلها وردية اللون وأكثر صحة ونعومة.

خلطة توريد الشفايف بمعجون الأسنان

المكونات:

ملعقة من السكر الخشن.

ملعقة من معجون الأسنان الأبيض.

ملعقة خل تفاح.

ملعقة زبادي.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة صغيرة ونمزج جميع المكونات السابقة بداخلها لحين الحصول على قوام مناسب ثم يوضع المزيج على الشفايف باستخدام فرشاة الأسنان.

يترك لمدة 5 دقائق ثم يفرك بحركات دائرية للتخلص من الجلد الميت ويغسل بالماء الفاتر هذه الخلطة تساعد على توريد الشفايف وتمنحها الرطوبة واللمعان.

نصائح للحصول على شفايف وردية اللون

ينصح باستخدام واقي الشمس على الشفايف أيضا قبل الخروج من المنزل حتى لا تتعرض للسواد بسبب تراكم خلايا الجلد الميت عليها.

احرصي على شرب كميات كبيرة من الماء يوميا تصل إلى 3 لتر للحفاظ على رطوبة الجسم والبشرة والشفايف أيضا.

من الأفضل أن تقوم بتقشير الشفايف على الأقل مرة واحدة في الأسبوع للسماح بنمو خلايا جديدة.

خلطة توريد الشفايف بالليمون

المكونات:

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام: