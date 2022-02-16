تبييض الأسنان في ثواني إزالة الاصفرار والجير بعد فرك أسنانك بها لن تصدق النتائج مدهشة

الأسنان ناصعة البياض هي حلم كل شخص، حيث يقوم الكثير منا بدفع مبالغ باهظة لدكاترة الأسنان، حتى يحصل على أسنان ذات بياض ناصع، كما أن الأغلب منا ليس لديه أموال كافية حتى يقوم يصرفها على الأسنان، لذا في هذا المقال سنقدم لكم وصفة طبيعية لا تكلفك الكثير من الفلوس، وأيضا ليس لها أي أضرار صحية على الأسنان، كما أن الوصفة سهلة التحضير ولكن عليك بإتباع بعض الخطوات ومعرفة كيف نقوم بتحضير الوصفة وكيف نستخدمها.

تبييض الأسنان والحفاظ عليها

تبييض الأسنان يأتي عن طريق إزالة طبقة الجير الموجودة على الأسنان، ولكى تقوم بإزالة طبقة الجير عليك بسلك طريقين، الطريق الأول وهو استخدام السواك أو فرشاة الأسنان باستمرار والطريق الثاني وهو موضوعنا الأساسي، وهو عبارة عن وصفات، وأهم الوصفات هي:

بيكربونات الصوديوم مشهورة في إزالة الطبقة الجيرية الموجودة على الأسنان، حيث تقوم بإضافة بيكربونات الصوديوم على نصف ليمونه.

ثم تقوم باستخدام النصف ليمونه بحك الأسنان، ويمكنك استخدام الوصفة بشكل يومي، حتى تبيض أسنانك.

مضمضة الأسنان بالماء الدافئ والملح، حيث تعتبر مضمضة الماء بالملح من أفضل الطرق في التخلص من الطبقة الجيرية.

استخدام خليط من بيكربونات الصوديوم مع زيت النعناع، ثم حك الأسنان بهذا الخليط جيدا، منا يزيل الطبقة الجيرية ومنها يعمل على إعطاء الأسنان رائحة جيدة.

المحافظة على الأسنان