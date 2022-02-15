طريقة تحضير كباب الباذنجان المشوي الشهي.. وجبة مغذية مفعمة بالفوائد الصحية والطعم أيضا خيالي

طريقة تحضير كباب الباذنجان المشوي الشهي، تم السؤال والبحث عنه من قبل الكثيرين، وهذا ما زاد من شغف العديد من الأشخاص من أجل تعلم الطريقة الصحيحة لإعداد هذه الوجبة، لذا قررنا أن نستعرض لكم من خلال هذا المقال أدق التفاصيل التي تتعلق بكيفية إعداد وتحضير كباب الباذنجان المشوي بشكل شهي، ومذاق لذيذ، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بهذه الوجبة في العديد من المناسبات.

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مقادير كباب الباذنجان المشوي

سوف نقدم لكم مكونات الحشوة، وذلك على هذا النحو:

عليك القيام بإحضار نحن ثلاث ثمرات من الباذنجان أو على حسب الرغبة في زيادة الكمية.

إحضار نحو 250 غرام من اللحمة المفرومة.

عدد 2 بصلة مفرومة بشكل جيد.

إحضار عدد 3 ثمرات من الطماطم المبشورة.

ملعقة ذات حجم صغير من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر.

تحضير الصوص

كوب من الماء

أربع ملاعق من الزيت.

ملعقتان من عصير الطماطم.

نصف ملعقة من الملح الناعم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

القيام بغسل الباذنجان بشكل جيد، وإزالة الزوائد المتواجدة به. القيام بشق الباذنجان وتقطيعه إلى نصفين. القيام بإزالة الحشو الطبيعي المتواجد داخل الباذنجان. وضع كمية قليلة جدا من الملح داخل الشقوق التي تم فعلها في الباذنجان. إحضار إناء عميق ووضع كلا من اللحمة المفرومة بداخله، واضافة البصل والطماطم والفلفل الأسود والملح وكذلك وضع الفلفل الأحمر على هذه المكونات. القيام بالتقليب المستمر حتى تمتزج المكونات جيدا مع بعضها البعض. القيام بحشو الباذنجان بالخلطة السابقة. القيام بإحضار طبق بايركس، ووضع الصوص الذي تم تحضيره مسبقا فوق كبا من شرائح الطماطم، والباكستاني الذي تمت إضافتها ووضعه بشكل منظم. إدخال الباذنجان إلى الفرن الذي تم تجهيزه على درجة حرارة تصل إلى 200 . القيام بإخراج كباب الباذنجان من الفرن حين ينضج.

وقت تحضير كباب الباذنجان

تستغرق مدة تحضير وإعداد هذه الوجبة حوالي ثلاثون دقيقة، كما أن الوقت الخاص بطني كباب الباذنجان المشوي تستغرق حوالي أربعين دقيقة.