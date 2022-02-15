نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيك موكا في البيت.. أطعم كيكة بطعم الموكا تنافس أشهي محلات الحلويات الإيطالية في المقال التالي
طريقة تحضير كيك موكا في البيت، يعشق الكثير منا الكيكة بجميع أنواعها وذلك لطعمها اللذيذ والشهي إلى جانب أنها تحتوي على كثير من العناصر المغذية لذلك استطعنا اليوم أن نحضر لكم طريقة أعداد كيك موكا بالشكولاتة فهو يعتبر من أشهى أنواع الكعك وسوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال.
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مكونات تحضير كيك موكا بالشكولاتة
تبحث ربات المنازل على كل ما هو جديد وممتع وتقوم بتقديمة إلى أفراد أسراتها فاليوم سوف نعرض لكم طريقة تحضير موكا بالشكولاتة وسوف نتعرف على مكوناته أولا من خلال النقاط التالية:
- ٢ كوب دقيق.
- ٢ كوب سكر.
- نصف كوب زيت.
- كوب لبن زبادي.
- ٢ بيضة.
- بيكنج بودر.
- فانيليا.
- ملعقة كبيرة نسكافية.
- كوب ماء ساخن.
- رشة ملح.
طريقة تحضير كيك موكا بالشكولاتة
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضير الكيك سوف نتعرف من خلال الخطوات التالية لكي نقوم بتحضيره بكل سهولة
- نحضر وعاء ونضع به السكر والزيت والبيض والزبادي والفانيليا ونخفقه جيدا حتى تمام التجانس.
- نضيف كيس النسكافية إلى الماء الساخن ونقلبه جيدا حتى يذوب تماما ثم نقوم بإضافته إلى المكونات السابقة ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر مع الملح ونقلبهم جيدا وننخلهم أكثر من مرة ثم نقوم بوضع المكونات الجافة إلى السائلة.
- ونقلب جميع المكونات بواسطة المضرب اليدوي وحتى تختلط جميعها وتتجانس ونقوم بعد ذلك بإحضار صينية وندهنها بالزبدة ونضع به الخليط.
- نقوم بتسخين الفرن لمدة عشر دقائق قبل وضع الصينية بها ثم نقوم بوضعها لمدة ٣٠ دقيقة ونتركها حتى تنضج
- نقوم باختبار الصينية قبل خروجها من الفرن بواسطة شوكة وعند التأكد من نضجها نقوم بإخراجها من الفرن.
- نقوم بتجهيز صوص الشكولاتة وبعد أن تبرد الكيكة تماما نقوم بوضعه عليها ثم نقطعها ونقدمها في إطباق وبالهناء والشفاء.
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