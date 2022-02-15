طريقة تحضير كيك موكا في البيت.. أطعم كيكة بطعم الموكا تنافس أشهي محلات الحلويات الإيطالية

طريقة تحضير كيك موكا في البيت، يعشق الكثير منا الكيكة بجميع أنواعها وذلك لطعمها اللذيذ والشهي إلى جانب أنها تحتوي على كثير من العناصر المغذية لذلك استطعنا اليوم أن نحضر لكم طريقة أعداد كيك موكا بالشكولاتة فهو يعتبر من أشهى أنواع الكعك وسوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال.

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مكونات تحضير كيك موكا بالشكولاتة

تبحث ربات المنازل على كل ما هو جديد وممتع وتقوم بتقديمة إلى أفراد أسراتها فاليوم سوف نعرض لكم طريقة تحضير موكا بالشكولاتة وسوف نتعرف على مكوناته أولا من خلال النقاط التالية:

٢ كوب دقيق.

٢ كوب سكر.

نصف كوب زيت.

كوب لبن زبادي.

٢ بيضة.

بيكنج بودر.

فانيليا.

ملعقة كبيرة نسكافية.

كوب ماء ساخن.

رشة ملح.

طريقة تحضير كيك موكا بالشكولاتة

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضير الكيك سوف نتعرف من خلال الخطوات التالية لكي نقوم بتحضيره بكل سهولة