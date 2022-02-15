في دقيقتين.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون سحري يجعلها ناصعة البياض

تنظيف البط من الزفارة والريش من الممكن أن يتم من خلال الاتباع لطرق عديدة ومنها تلك الطرق القادمة والتي نستعمل فيها طرق منزلية بسيطة، وتلك الطرق لها القدرة على التنظيف الجيد لأي نوع من أنواع الدواجن، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نوضح أهم المعلومات عن أفضل الطرق المتبعة للتنظيف، مع بيان أهمية استعمال الطرق التي نذكر منها ما يلي حيث تعتبر من أهم المكونات التي تساعد في الحصول على أفضل نتيجة للتنظيف، وتعد الطرق الآتية ليست منظفة فقط وإنما تعد من الطرق المطهرة أيضا.

تنظيف البط من الزفارة والريش

تنظيف البط من الزفارة والريش بطريقة الملح تعتبر من بين أفضل الطرق التي من الممكن أن تساعد في الحصول السريع على البط أو مختلف أنواع الدواجن بحيث تكون نظيفة تماما وخالية من الريش، وتعتبر تلك الطريقة من أكثر الطرق السلسة والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل تنظيف كامل للريش، وتعتبر تلك الطريقة من بين الطرق المميزة، والتي يكون من السهل على كل ربة بيت أن تقوم باستعمالها لأن الملح بعد من أهم المكونات المطبخية والمنزلية المتوفرة والتي يكون من السهل عملها وتحضيرها بأقل تكلفة، ومن خلال الاستعانة بالملح يتم التنظيف بأقل مجهود مع تطهير كامل للدواجن من مختلف الأنواع.

خطوات لتنظيف البط من الزفارة والريش بالملح

من أهم الخطوات التي من الممكن أن يتم اتباعها للحصول على أفضل نتيجة لنظافة البط ما يلي:

يتم استعمال نصف كوب من الملح.

نحضر البطة ونضعها على سطح يكون مستوي.

يتم وضع الملح وتدليك البطة به بشكل جيد وهذا ما يساعد في الانتزاع التام للريش.

تلك الطريقة تعقم البط تماما وتخلص من تواجد الريش الناعم والذي ينمو تحت الجلد.

طريقة الردة لتنظيف البط

من الممكن أن يتم التنظيف الجيد للريش من خلال الاستعانة بالمكونات البسيطة المنزلية والتي من أهمها مكون الردة ويستعمل كما يلي: