ماسك القهوة والنشا ستبدين في 18 حتى لو عمرك 60 وجهك أبيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والحبوب

ماسك القهوة والنشا من أهم أنواع المسكات الطبيعية في المنزل التي تجعل البشرة أكثر أصغر سناً، وتبحث العديد من الفتيات والسيدات عن طريقة سهلة وطبيعية لتجعل بشرتهن بدون تجاعيد وحبوب وكيفية شد البشرة بطريقة سهلة وأمنة، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة طبيعية بماسك القهوة والنشا.

طريقة عمل ماسك القهوة والنشا

تهتم الكثير من السيدات ببشرتهن كثيراً أكثر ما يشغل مال النساء هو شكلها وكيف تبدو أصغر سناً، لا تقلقي معنا سوف نسرد لكم طرق تحضير ماسك القهوة والنشا في السطور التالية.

المكونات

٣ ملعقة قهوة.

ملعقة ونصف من النشا.

٢ ملعقة ماء الورد.

ملعقة زيت الزيتون.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بتحضير القهوة نضع البن في إناء المخصص للقهوة، ثم نضع كوب ماء ونقلب جيداً وذلك بدون سكر ونرفعها على النار ونتركها حتى تغلي ثم نطفئ النار ونتركها حتى تبرد لمدة ٥ دقائق.

بعد ذلك نضيف النشا وماء الورد وزيت الزيتون الحلو ونقلب جيداً ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ١٥ دقيقة ثم نشطف الوجه بالماء الفاتر.

يمكن وضع القهوة بدون رفعها على النار نضع النشا والقهوة في وعاء ونقلبهم جيداً ثم نضيف إليهم ماء الورد وزيت اللوز الحلو ثم نضعهم على البشرة

الطريقة الثانية

المكونات

ملعقة ونصف خل أبيض.

٣ ملعقة من النشا.

ملعقة ونصف من القرفة.

٣ ملعقة قهوة.

ملعقة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ثم نضع به النشا والقهوة والقرفة ونقلبهم جيداً ثم نضع الخل وزيت جوز الهند ونستمر في التقليب، ثم نضع الخليط على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

هذه الوصفات تجعل بشرتك مشدودة وخالية من التجاعيد والحبوب، وتجعلها نضرة وبيضاء.

يجب عليك تنظيف وتقشير بشكل متكرر ، حيث يجب تنظيف البشرة مرتين في اليوم ؛ مرة في الصباح ومرة ​​في المساء ، فهذا يزيل الأوساخ والزيوت من الجلد ، والترطيب المستمر ضروري للبشرة. أما بالنسبة للتقشير فيوصى بعمله أكثر من مرة أسبوعياً حيث أنه يتخلص من الخلايا الميتة ويزيلها ويعمل على تفتيح البشرة وتفتيحها.