كنز رباني كريم قشور الليمون السحري سيجعلك بشرة بيضاء ويقضي على التجاعيد في دقائق

يعتبر كريم قشور الليمون ، من الكريمات الخارقة التي تمنح البشرة البياض الناصع من أول استعمال، وهو رائع في تفتيح البشرة والمناطق الحساسة داكنة اللون، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تعمل على تجديد خلايا البشرة وتوحيد لونها وإعادة لونها الطبيعي إليها مما يجعل في غاية الجمال، ويجعل البشرة صافية ويزيد من نضارتها ونعومتها، كما يدخل الليمون في كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الجسم والوجه، وطريقة تحضيره بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت طويلة ويمكن عمله بكل سهولة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم قشور الليمون السحري للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق بمكونات طبيعية بالمنزل.

مكونات كريم قشور الليمون السحري

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ثلاث حبات من قشور الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الليمون.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم قشور الليمون السحري لتبييض البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الماء وقشور الليمون، ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي جيداً ويستوي الليمون تماماً. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الخليط ونخفقهم جيداً. ثم نقوم بإضافة زيت الليمون، والنشا للخليط ونخفق مرة أخرى حتى نحصل على قوام كريمي رائع. نقوم بتفريغ الخليط في علبة متوسط الحجم، ثم نغلقها جيداً ونضعها في الثلاجة لبضع دقائق حتى تتماسك. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب جيداً. نترك الكريم على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد، يفضل وضع الكريم على الوجه مرة واحدة قبل النوم.

فوائد كريم قشور الليمون للبشرة

يمتلك الليمون فوائد عديدة سوف نعرضها لكم اليوم وهى كما يلي:-