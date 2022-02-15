كوني متألقة بشفايف وردية.. بملعقة نشا اعملي الروج الكشميري الثابت في المنزل بمكونات طبيعية 100%

بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة

‏‏‏بسبب الأضرار التي تسبب بها مستحضرات التجميل للبشرة تحاول الكثير من الفتيات الاستغناء عنها وذلك من خلال استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على إعطاء مظهر جميل الوجه وفي نفس الوقت لا تسبب أي أضرار جانبية وخلال هذا المقال سنتحدث عن ‏طريقة يمكن من خلالها إعداد مستحضرات التجميل باستخدام مكونات طبيعية تعطي مظهر جميل للوجه ‏وفي نفس الوقت يكون لها رائحة جميلة وتكون صحية ولا تسبب أي آثار جانبية على البشرة أو على الشفايف خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد روج الشفايف الثابت بألوان مختلفة و نتحدث أيضا عن طريقة إعداد هذا الروج.

مكونات بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة

‏

هذه المكونات تم اختيارها لأنها فعالة و تعمل على شد الشفايف ‏حتى يكون لها مظهر منتفخ وجميل وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى تكون هذه ‏الخلطة جاهزة للاستخدام على الشفايف وأعداد الروج الثابت الذي له العديد من الألوان وفيما يلي سنتحدث عن هذه المكونات التي نحتاج إليها وهي:

‏

ملعقة نشا كبيرة

ملعقة زيت جوز الهند

ربع ملعقة من زبدة الشيا.

ربع ملعقة من الكاكو ‏يتم اضافة الكاكاو حتى تعطي لروج الشفايف لون بني ‏يمكن استخدام أي لون آخر من ألوان ظل للعيون حتى نحصل على لون فعال.

رائحة أو نكهة الكاكو الصناعية.

بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة

‏

فيما يلي نتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد روج الشفايف الثابت وطريقة استخدام هذا الروج هي:

‏