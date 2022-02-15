خلطتي السرية ضعيها علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس، من الخضراوات التي من الممكن أن يتم تحضيرها بمنتهى السهولة من خلال مكونات أخرى بسيطة ومميزة، وأهم تلك المكونات ما يلي ذكره في تلك الفقرات والتي تساعد كل ربة بيت في أن تقوم بالتحضير للبطاطس المقلية ولكن بشكل يكون صحي أكثر ومن الممكن أن تتخلصي تماما من عيوب طريقة القلي المعتادة، والتي تكسب البطاطس المزيد من الزيوت، والمزيد من السعرات الحرارية والمواد الضارة، وهذا ما يجب أن نتجنبه تماما لكونه من أقوى العادات الغذائية والتي تكسب الوزن الزائد وقد تعرض الجسم للعديد من المشكل، وإليكم عبر ما يأتي من سطورنا القادمة أفضل طريقة صحية يتم قلي البطاطس بها.

مكونات قلي البطاطس بدون زيوت

الطريقة القادمة هي التي تعد من أفضل ما يمكن اتباع خطواته للحصول على البطاطس المقلية بالطعم المعتاد، والذي يفضله الكبار والصغار، وطريقة التسوية لكمية البطاطس المتوفرة تعتمد على تواجد بعض المكونات الأساسية والتي تعمل على إكساب البطاطس المزيد من الطعم المميز ومن دون أن يكون هناك داعي لاستعمال أي نوع أو أي كمية من الزيوت، وهذا ما يزيد من إيجابية الاستعمال لهذه الطريقة الممتازة لقلي البطاطس، من الممكن أن يتم استعمال المقادير الآتية والتي تعطي أفضل نتيجة للبطاطس المقلية، وتكسب البطاطس أفضل نكهة مع القرمشة المعتادة، والمكونات نذكرها من خلال ما يلي:

كيلو من البطاطس المقلية.

بهارات مشكلة.

زعتر جاف.

القليل من الدقيق.

ملعقة من النشا.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ملح وفلفل أسود.

القليل من البابريكا.

طريقة قلي البطاطس بدون زيوت

أسهل طريقة من الممكن أن يتم من خلالها التحضير لتلك الوصفة ما يلي في النقاط القادمة: