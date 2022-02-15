نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي بنفسك حلوي جوز الهند في البيت بمكونات بسيطة وزي الجاهزة في المحلات في المقال التالي
طريقة عمل حلوى الجوز الهند، تختلف أنواع الحلوى بشكل كبير جدًا، وقد يتوقف جمال كل نوع على الحس الفني لمن يقوم بتحضيره، وفي أيام الشتاء نحتاج بشكل دائم الكثير من الحلويات المختلفة، فهي بالطبع تساعد في منح الجسم الطاقة والدفء التي يحتاجها الجسم، واليوم سوف نعرض طريقة عمل حلوى قد تكون مميزة ولذيذة ومن وسوف تنال إعجاب أطفالك بشكل كبير وهي كرات جوز الهند اللذيذة، ولذلك يمكنكم متابعه النقال للتعرف على خطوات تحضيرها.
طريقة عمل حلوى جوز الهند
تعتبر هذا النوع من الحلويات السهلة والخفيفة، بالإضافة لاحتوائها على الكثير من المكونات التي تعطي الطاقة للجسم بمجرد تناول قطعة واحدة منها، وطريقة تحضيرها بشكل تفصيلي كالآتي:
المكونات المطلوبة
- كوب من الدقيق.
- نصف كيلو من جوز الهند الناعم.
- كوب من السكر الناعم.
- خمس ملاعق كبار من الزيت النباتي.
- بيضتين متوسطة الحجم.
- ملعقة واحدة من الفانيليا.
- ملعقة واحدة من البيكنج باودر.
خطوات تحضير الحلوي بالجوز الهند
- احضري وعاء مناسب أضيفي بداخله البيض بشكل تدريجي مع الخفق المستمر البيض.
- أضيفي إلى البيض بعد ذلك الفانيليا، وأعيدي الخفق بشكل سريع ومستمر حتى تتجانس المكونات.
- يمكنك ألان إضافة السكر الناعم، والاستمرار في إلهاك حتى يذوب السكر مع المكونات.
- أضيفي إلى المكونات أيضًا الزيت بشكل تدريجي مع استمرار الخفق لكل المكونات.
- يمكنك إحضار الآن الدقيق ونخله في وعاء آخر مناسب.
- اضيفي إلى الدقيق البيكنج باودر، مع إضافة جوز الهند أيضًا.
- استخدمي ملعقة وقلبي هذه المكونات الجافة جيدًا.
- الان يمكنك إضافة الخليط السائل الذي قد تم تجهيزه إلى خليط الدقيق، مع التقليب بشكل مستمر حتى يتغير القوام ويصبح مثل العجينة اللينة بعض الشيء.
- بعد الانتهاء احضري قوالب صغيرة من السيليكون أو الاستانلس.
- قومي بوضع ورق زبدة بداخله، ثم أضيفي قطعة من هذا الخليط في كل واحدة منهم.
- رصي القوالب أو الكاسات على صينية مناسبة الحجم.
- ادخلي الصينية بداخل الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط تجنبًا للاحتراق.
- اتركيها لمدة عشرة دقائق حتى تتماسك قليلًا.
- يمكنك إخراجها الآن، وضعيها بداخل الثلاجة حتى تتماسك وتبرد، ثم يتم تقديمها بألف هنا وشفا.
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