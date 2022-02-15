طريقة عمل البيتزا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة مثل المطاعم

البيتزا عبارة عن إحدى المأكولات السريعة والتي حصلت على اقبال كبير من العديد من الناس. ويرجع أصلها الي مناطق الجزء الشرقي من البحر الابيض المتوسط مثل اليونان وتركيا ومصر وغيرها. حيث تعد البيتزا من الاكلات السهلة وسريعة التحضير. حيث تعد من الاكلات المحببة والمفضلة لدي كلا من الكبار والصغار. لذلك سنقوم بأعدادها بعدة طرق مختلفة من خلال هذا المقال.

بيتزا باربكيو الدجاج

المكونات

نصف كوب من الباربكيو صوص.

قطعتان من صدور الدجاج المشوي.

كوبان من الجبنة المبشورة.

بصلة مقطعة الي شرائح.

رشة من الكزبرة الطازجة للتزيين.

مكونات العجينة:

رشة من الملح اعداد ملعقتان من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاثة اكواب من الطحين.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت.

القليل من الماء.

طريقة التحضير

وضع الطحين والملح والسكر والخميرة وحليب بودرة والزيت والقليل من الماء في قدر وعجنها جيدا.

تركها قليلا حتى ترتاح.

احضار صينية الخبز ورش القليل من السميد فيها.

فرد العجينة بواسطة الشوكة ودهن الباربكيو صوص عليها.

نقوم بوضع الجبنة فوق الباربكيو صوص ثم تقطيع صدور الدجاج.

وضع البصل ومتبقي من الجبنة مع رشة الكزبرة.

نقوم بوضع البيتزا في الفرن حتى تنضج.

بيتزا الجبن بخبز البرجر

المكونات

اربعة ارغفة من خبز البرجر او خبز العشاء المقطع الي انصاف.

كوب من صلصلة البندورة.

احضار كوب من جبن الموتزاريلا المبشور.

كوب من جبن الشيدر المبشور.

طريقة التحضير

نقوم بوضع انصاف الخبز في صينية الخبز ووضع مقدار ملعقة طعام واحدة من صلصة الطماطم على كل نصف من انصاف الخبز.

نقوم بوضع جبن الموتزاريلا والشيدر على انصاف الخبز.

خبز البيتزا في الفرن لمدة خمس دقائق وعلى درجة حرارة تصل الي 220 درجة مئوية لتكون بعد ذلك جاهزة للتقديم.

طريقة بيتزا الجبنة والزيتون

المكونات

مقدار من عجينة البيتزا.

بصلة متوسطة مقطعة لشرائح رقيقة.

نصف كوب من الطماطم المجففة.

اعداد نصف كوب من الزيتون الاسود منزوع النوى ومقطع لشرائح.

نصف كوب من جبنة الشيدر مبشورة.

احضار نصف كوب من جبن الموزاريلا مبشور.

ملح.

فلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير