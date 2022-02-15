9 مشروبات لتقوية تدفق الدم إلي الأطراف

الدم سائل يزود جميع أعضاء وأجزاء الجسم بالغذاء والأكسجين والطعام الصحي يعمل تناوله علي تعزيز الدورة الدموية وكذلك ممارسة الرياضية اليومية وتجنب التدخين من وسائل تعزيز الدورة الدموية وأكثر وقت تحدث فيه الجلطات خلال اليوم هو الساعة الثامنة صباحا حيث تضيق الأوعية الدموية ليلا حتي يصل مقدار ضخ الدم إلي المعدل الطبيعي وأنت نائم ولتجنب حدوث الجلطات صباحا ينصح بالاستيقاظ تدريجيا والأفضل هو الاستيقاظ ثم النوم مرة أخري لذلك ينصح دائما بصلاة الفجر وينادي فيها المؤذن الصلاة خير من النوم فأنت تستيقظ للصلاة ثم تنام بعدها فيصل حجم الأوعية الدموية للمعدل الطبيعي خلال النهار ونوضح هنا بعض المشروبات والمأكولات التي تعزز من تدفق الدم في الأطراف وكذلك نشرح أهم أعراض ضعف الدورة الدموية .

أعراض ضعف الدورة الدموية

الإعياء والتعب المستمر والشعور بالإجهاد نتيجة عدم وصول الدم لكل أجزاء الجسم .

تورم الأطراف السفلية مثل القدمين والكاحلين .

وجود الدوالي .

ضعف الجهاز المناعي وبطء التئام الجروح .

تخدر وتنميل في اليدين والقدمين قد يكون بسبب ضعف الدورة الدموية أو نقص فيتامين B 12 أو الماغنيسيوم.

أقوي الأطعمة التي تساعد في تحسين الدورة الدموية

الفلفل الأحمر الحريف .

الأسماك وخاصة الأسماك الدهنية هي غذاء صحي للقلب فهي غنية بأحماض الأوميجا 3 التي تعزز الدورة الدموية وتخفض ضغط الدم .

الثوم به مادة تساعد الأوعية الدموية علي الاسترخاء .

الشوكولاتة وخاصة الداكنة تحسن وظيفة الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم .

مشروبات لتقوية تدفق الدم للأطراف

إذا كنت من الذين يعانون من برودة الأطراف فهذا يعني وجود قصور في دورة الدم الخاصة بالأطراف ونبين هنا أهم المشروبات والعصائر الطبيعية التي تحسن من تدفق الدم وهي