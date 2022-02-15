حلوى سهلة التحضير بدون فرن وبمكونات بسيطة وبمذاق روعة ومميز

حلوى سهلة التحضير ، من ألذ وأسهل وأشهي الحلويات والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة التي تقدم للضيوف، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلوى الفول السوداني وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سهلة التحضير، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة لم تجربوها من قبل.

مكونات حلوى سهلة التحضير

تتكون حلوى سهلة التحضير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

15 قطعة بسكويت سادة أو حسب حجم القالب.

200 جم من كريمة الخفق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

100 جم شوكولاتة داكنة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

للتزيين

شوكولاتة بيضاء مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوى سهلة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر صينية تقديم، ثم نضع فوقها ورقة زبدة، ثم نضع فوقها قالب سهل الفك.

ثم نغمس البسكويت السادة في الحليب ونقوم برصه في القالب.