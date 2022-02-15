نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى سهلة التحضير بدون فرن وبمكونات بسيطة وبمذاق روعة ومميز في المقال التالي
حلوى سهلة التحضير ، من ألذ وأسهل وأشهي الحلويات والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة التي تقدم للضيوف، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلوى الفول السوداني وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سهلة التحضير، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة لم تجربوها من قبل.
مكونات حلوى سهلة التحضير
تتكون حلوى سهلة التحضير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 15 قطعة بسكويت سادة أو حسب حجم القالب.
- 200 جم من كريمة الخفق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 100 جم شوكولاتة داكنة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
للتزيين
- شوكولاتة بيضاء مذابة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوى سهلة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر صينية تقديم، ثم نضع فوقها ورقة زبدة، ثم نضع فوقها قالب سهل الفك.
- ثم نغمس البسكويت السادة في الحليب ونقوم برصه في القالب.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه كريمة الخفق والسكر والفانيليا، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.
- بعد ذلك نوزع الكريمة فوق البسكويت ونساويه جيداً.
- ثم ندخل القالب في المجمد ونتركه لمدة 30 دقيقة.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه مكعبات الشوكولاتة والزيت، ثم نضع الوعاء على بخار ماء أو في الميكروويف ونتركه حتى تذوب الشوكولاتة.
- بعد ذلك نخرج القالب من المجمد بعد تماسك الكريمة، ونوزع الشوكولاتة الداكنة المذابة فوق الكريمة ونساويها جيدا ونتركها حتى تتماسك.
- ثم نضع الشوكولاتة البيضاء المذابة في كيس ثلاجة ونقص طرفه.
- ثم نزين الحلوى بالشوكولاتة البيضاء المذابة على شكل خطوط.
- بعد ذلك نقطع الحلوى مربعات صغيرة.
- ثم نقدم الحلوى في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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