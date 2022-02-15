أسرار الجمال الطبيعي كريم لبان الذكر السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم لبان الذكر ، من أكثر الكريمات الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، ويساهم في تجديد خلايا البشرة الميتة ويعيد للبشرة نضارتها وجمالها من أول استخدام، كما يدخل لبان الدكر في كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة ويجعلها وردية وجميلة، وهو رائع للغاية في تفتيح المناطق الحاسة داكنة اللون، وهى مشكلة كبيرة تعاني منها أغلب السيدات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم لبان الذكر الرهيب

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من دقيق الأرز.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير كريم لبان الذكر الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر كوب ونضع به ماء الورد، ثم نضيف عليه لبان الذكر ونقلبهم مع بعض ونترك الخليط منقوع لمدة يوم كامل. ثم نأخذ المنقوع ونصفيه جيداً، ثم نقوم بإضافة دقيق الأرز ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. ثم نضع الوعاء على البخار لمدة خمس دقائق فقط ونقلب برفق حتى يصبح القوام كريمي. نرفع الوعاء من على البخار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نضيف إليها ملعقة الفازلين ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نضع الكريم في الثلاجة ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة حتى نحصل على بشرة جميلة ونضرة في غاية الجمال. يفضل استخدام الكريم على البشرة مرة واحدة يومياً قبل النوم مباشرة ويتم غسله بالماء البارد.

فوائد كريم لبان الذكر الرهيب للبشرة

يحتوي الكريم على العديد من الفوائد الجمالية الرائعة سوف نقدمها لكم وهى كالتالي:-