الأكلة المفضلة بجانب المحاشي أعملي السبانخ على أصولها بالطريقة المصرية بطعم وريحة لذيذة

تعتبر السبانخ من الخضروات الصحية والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية ومنها مضادات الأكسدة الطبيعية والحديد وبعض الفيتامينات الأخرى، ويمكن عملها بعدة طرق مختلفة سواء كانت باللحمة أو الطشة أو الحمص ونحن في هذا المقال نقدم لكم أسهل وأنجح طريقة لعمل السبانخ المصرية على أصولها وبمكونات بسيطة فتابعونا.

طريقة عمل السبانخ المصرية

المكونات:

نصف كيلو لحمة مكعبات.

سبانخ مقطعة.

عصير طماطم.

ربع حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

بصلة مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

ربع ملعقة كزبرة ناشفة مطحونة.

زيت أو سمنة.

طريقة التحضير:

في قدر عميق نقوم بوضع ملعقة من السمنة أو الزيت ثم نشوح البصل مع اللحمة المكعبات مع رشة من الفلفل الأسود وعندما يتغير لونها. نضيف ملعقة من الصلصة مع عصير الطماطم ومكعب مرقة ونتركها حتى الغليان ثم نضع كمية مناسبة من الماء المغلي. وعندما تنضج اللحمة نقوم بوضع السبانخ المقطعة والمغسولة جيدا مع الكزبرة الخضراء المفرومة ونتركها لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك في مقلاة صغيرة نضع ملعقة من السمنة مع الثوم المفروم والكزبرة ونقلب حتى تخرج الرائحة ونصب الطشة على السبانخ. نترك السبانخ تغلي لمدة دقيقة ثم تقدم وهي ساخنة مع أرز مصري حبة وحبة ومخلل مشكل وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السبانخ بالأرز

المكونات:

كيلو سبانخ مغسولة ومقطعة.

نصف كوب أرز مصري مسلوق.

نصف كيلو لحمة مسلوقة.

عصير طماطم.

بصلة مفرومة ناعم.

3 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

ملح وفلفل أسود.

كزبرة خضراء مفرومة.

طريقة التحضير: