طريقة تتبيله البفتيك بطعم ولون مميز والكافر ثابت عليه

تحضير تتبيله البفتيك الكثير من السيدات يبحثنا عن التتبيله الصحيحة لعمل نوع من اللحوم وخاصه تتبيله البفتيك بطعم مشهي ولون ذهبي مميز بكافر ثابت بدون ما ينفك الكافر من عليه من الخارج ولكن هذا الموضوع من أسهل ما يمكن سوف نعرض لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري شرح طريقة سهلة ومبسطة لعمل بفتيك بانيه في المنزل يقدم في العزومات طبق لذيذ وشيك جدا نبدأ سويا في تحضير و عمل البفتيك أو الاسكالوب في البيت بتتبيله غاية في الروعة بطعم ولون جذاب وشكل شيك.

مكونات تتبيله البفتيك

نحضر نصف كيلو شرائح لحم بفتيك.

حبة بصل وحدة كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة كاتشب.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

رشه سكر.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

نحضر ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مكونات تغطية البفتيك

كوب بقسماط.

عدد 2 بيض.

نصف كوب نشا.

2 ملعقة كبيرة لبن.

دقيق.

ملح.

فلفل اسود.

طريقة تحضير البفتيك

أولا نأخذ قطع البفتيك ونبدأ في دقها بين كيس نايلون ثم تفرد بمدق البفتيك وتكرر نفس العملية على باقي الكمية بنفس الطريقة ويرص على الطبق. بعد الانتهاء من باقي كمية البفتيك نحضر بولا ونضع فيها شرائح البفتيك و عصير البصل ثم نأخذ الماء فقط و نضيف إليه الخل والكاتشب والملح والفلفل والبهارات والسكر والثوم البودر. ثم نقلب جميع المكونات مع بعضها جيدا ويغطى بكيس استرتش ويترك على الأقل ساعتين أو ليلة كاملة في الثلاجة. وبعد تتبيل البفتيك نضع البيض واللبن والملح والفلفل داخل وعاء ونخلطهم جيدا وعلى طبق اخر نضع كمية من الدقيق وفي طبق اخر أيضا نضع كمية من البقسماط والنشا ثم نتبلهم بالملح والفلفل ونقلب جيدا. نضع مقلاة على النار بها زيت غزير و عندما يسخن الزيت نهدئ من درجة حرارة النار ثم نضع قطع البفتيك مرصوصة بجانب بعضها مع التقليب من وقت لاخر حتى يكتسب البفتيك لون ذهبي جميل.

بعد ما ينضج البفتيك ويحتمر لونه نضعه على مناديل المطبخ حتى يمتص الزيوت الزائدة منه ويقدم بصحة وهناء.