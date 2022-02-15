طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو اللذيذة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

الكوكيز بالكاكاو ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها بالمنزل سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، ويتم إعدادها بواسطة العجان الكهربائي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو.

مكونات الكوكيز بالكاكاو

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة، ومتوفرة بكل منزل، وهي كالتالي:

ثلاث أرباع كوب من السكر البني.

مقدار ١٥٠ جرام من الزبدة

ربع كوب سكر.

١ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار ١٢٥ جرام من الدقيق.

رشة من الملح.

ربع ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مقدار ٦٥ جرام من الكاكاو الخام.

مقدار ١٨٠ جرام من رقائق الشوكولاتة.

تشوكلت شيبس للتزيين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو ويتم إعداده بواسطة العجان وطريقة تحضيره كالتالي: