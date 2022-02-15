طريقة تحضير كرات البطاطس المحشية جبنة في المنزل بخطوات سهلة

كرات البطاطس المقرمشة، المقرمشة إذا كنت تحب الجبن فتلك الوصفة ستجدها رائعة ومميزة للغاية وسهلة من حيث التحضير هي عبارة عن كرات أو أسطوانات صغيرة محشية ومغطاة بطبقة مقرمشة من البقسماط ومحشية جبنة، وعادة ما تكون مصنوعة من البشاميل أو البطاطس، ويمكن أن تحتوي على العديد من الحشوات المختلفة حسب ما تحب عائلتك، حيث من المؤكد أنه لا يوجد شيء أفضل من البطاطس المهروسة المغطاة بالجبنة والمقرمشة وللحصول على طريقة تحضيرها عليك متابعة هذا المقال واتباع كل كلمة فيه.

مكونات عمل كرات البطاطس المحشية جبنة

نصف كيلو من البطاطس.

ملعقتان كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرة دقيق، يضاف المزيد إذا لزم الأمر

نصف ملعقة صغيرة من كل نوع: مسحوق ثوم، مسحوق بصل، كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة ملح.

مكونات تزيين كرات البطاطس المحشية جبنة

بيضة مخفوقة مع بضع قطرات من الخل الأبيض.

3 أكواب كورن فليكس مطحون ناعماً.

100 جرام جبن موزاريلا للحشو أو أقل بقليل.

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية جبنة

نقدم لكل سيدة طريقة سلسة وسهلة للغاية تمكنكم من خلالها صنع كرات البطاطس المحشية جبنة التي يحبها أفراد الأسرة الكريمة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية بدقة شديدة، وهي: