طريقة عمل البسكويت بالعجوة اللذيذ وبخطوات سهلة ومضمونة

طريقة عمل البسكويت بالعجوة، هناك الكثير من أنواع المعجنات المختلفة والتي تتميز كلها بطعم في غاية الروعة، ودائما ما تحرص ربات البيوت على إعداد الوصفات المختلفة في البيت بنفسها، والبسكويت بالعجوة من الوصفات التي تتمتع بطعم رائع للغاية وقيمة غذائية لاحتوائه على مكون العجوة الغني جداً بالفيتامينات التي يحتاج لها الجسم، وتتميز تلك الوصفة التي سوف نذكر عليكم طريقتها الآن بسهولة تحضيرها ومكوناتها الاقتصادية، فتابعونا لنوافيكم طريقة عمل البسكويت بالعجوة.

طريقة البسكويت بالعجوة

يتميز البسكويت بالعجوة من الوصفات الرائعة ذات الطعم الرائع للغاية، ويتمتع بالكثير من الفوائد الكثيرة التي تجعله من أفضل الوصفات، والتي يمكن تقديمها بشكل مستمر في الأوقات المختلفة والمناسبات، وبجانب المشروبات الساخنة والتي تشعر الجسم بالدفء، ويعتبر هو من الوصفات التي يمكن تناولها أثناء اتباع نظام غذائي، لأن الأبحاث أسارت بأنه البسكويت بالعجوة يساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة، بالإضافة إلى احتوائه مجموعة كبيرة من البروتينات التي تعطي الجسم الشعور الكامل بالشبع.

المكونات:

2 كأس متوسط من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف كوب صغير لبن.

ربع كأس صغير زيت.

ملعقة كبيرة من السكر المطحون.

مكونات الحشو:

ربع كيلو معجون العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

الفول السوداني المطحون.

مكونات الوجه الخارجي:

بيضة واحدة فقط.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

سمسم.

طريقة التحضير: