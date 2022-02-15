“مشروب الشتاء المفضل” طريقة عمل حمص الشام في المنزل بمذاق لا مثيل له

حمص الشام من أكثر المشروبات التي يتم تناولها في فصل الشتاء حيث يمنحك الكثير من الدفء والطاقة، والحمص غني بالبروتينات، فهو من أشهر البقوليات التي تفيد جسم الإنسان وتمده بالدفيء والحرارة، بالإضافة إلى أنه يبيعه العديد من الأشخاص على النيل للاستمتاع بمشاهدة النيل في أجواء مرحه ومحبوبه، وقد عمل العديد من السيدات على صنع حمص الشام في المنزل وأخذه معهم في الحفلات والفسح، كما يمكن استخدامه في العديد من الوصفات حيث يستمتع به الكثير من الناس عند القيام بالفسح والتنزه، وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير حمص الشام فهو من أبسط الطرق التي يمكن القيام بها في المنزل دون أي مجهود أو استهلاك وقت ولتحصلي على طريقة ناجحة يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة عمل حمص الشام

تستطيع الآن تحضير حمص الشام في مطبخك بعد إحضار المكونات الآتية واتباع خطوات عمله والتي سنقدمها لكم في هذا المقال، ولكن الآن عليك شراء هذه المكونات من العطار القريب منك وهي:

ربع كيلو غرام من حصى الحمص

ثوم مفروم

ملح للتذوق

كمون حسب الرغبة

طماطم كبيرة

ليمونة واحدة

طريقة تحضير حمص الشام في مطبخك

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة تمكنك من تحضير حمص الشام في مطبخك بطريقة نظيفة وأيضا طعم شهي ومميز، يمكنك متابعة النقاط التالية بدقة لتنجحي في صنعه وهي كالتالي: